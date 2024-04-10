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Премьер-министр Фам Минь Тьинь ознакомился с деятельностью высокотехнологичной оборонной промышленности Viettel
На рабочей встрече присутствовали член Политбюро, Заместитель секретаря Центрального военного комитета, Министр обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Жанг, члены ЦК КПВ: Министр, Заведующий Канцелярией правительства Чан Ван Шон, Министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, Министр финансов Хо Дык Фок, Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг, Глава Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг, а также руководители министерств и ведомств.
На рабочей встрече председатель, генеральный директор «Viettel» генерал-майор Тао Дык Тханг доложил об итогах реализации программы Т-09 и ряда ключевых задач, поставленных в последнее время Партией, Государством, Центральной военной комиссией и Министерством обороны в целях повышения обороноспособности страны.
Он сказал, что компания освоила разработку, интеграцию и основные технологии высокотехнологичной продукции оборонной промышленности. В частности, она успешно производит и поставляет некоторые стратегические продукты для вооруженных сил.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил результаты реализации миссии «Viettel», особенно ее прорывные разработки за последнее время. По его словам, что продукты, исследованные и разработанные Viettel, особенно стратегические, способствуют созданию основы для построения активной, самостоятельной, самодостаточной, двойного назначения и современной оборонной промышленности страны. Они помогают укрепить внутреннюю силу, необходимую для развития сектора как передового звена национальной промышленности.
Глава правительства попросил Viettel проложить путь в области инноваций и развивающихся отраслей, особенно в области исследований и производства полупроводниковых чипов.
Он призвал Viettel быстро осваивать технологии, локализовывать больше продуктов, проводить исследования и производить товары двойного назначения для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей.
Глава правительства поручил Министерству обороны и соответствующим министерствам, отраслям и подразделениям продолжить совершенствование механизма и политики и создать гармоничную и современную инфраструктуру, служащую развитию оборонной промышленности.
Необходимо усилить подготовку и привлечение человеческих ресурсов, а также активно исследовать и производить продукцию, отвечающую практическим требованиям стран, добавил он.