Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Обеспечение электроэнергии для обслуживания и устойчивого социально-экономического развития

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на совещании 3 апреля. Фото: ВИА

В первой половине дня 3 апреля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на совещании, посвященном ситуации с электроснабжением, а также вопросом поставок угля и газа для производства электроэнергии.

Выступая открытие совещания, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что электроэнергия является одним из пяти основных балансов, которую необходимо обеспечить для быстрого, устойчивого социально-экономического восстановления и развития.

За прошедшее время, наряду с растущим спросом в соответствии с социально-экономическим ростом и после перехода к безопасной адаптации к пандемии COVID-19, социально-экономическим восстановлением и развитием, спрос на энергию, в частности, спрос на электроэнергию во Вьетнаме увеличивается. Кроме того, ситуация с электроснабжением и ценами в мире меняется.

Поэтому 24 декабря 2021 года премьер-министр издал официальное распоряжение № 1813/ЦД-ТТг о прогнозировании спроса на электроэнергию и экономичном и эффективном использовании электроэнергии; обеспечении электроснабжения в 2022 и последующих годах.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь откровенно признал, что после 3-х месяцев реализации официального распоряжения № 1813/ЦД-ТТг вопросы, запрошенные им, не были решительно реализованы соответствующими министерствами, ведомствами, агентствами и подразделениями для обеспечения высокой эффективности.

Он поручил заинтересованным министерствам, ведомствам, ведомствам и подразделениям пересмотреть свою ответственность при выполнении возложенных на них задач, ответственность перед страной, народом ради общей цели.

Согласно отчету Вьетнамской электроэнергетической группы (EVN), в первом квартале 2022 года EVN обеспечила электроснабжение для социально-экономического развития страны, при этом спрос на электроэнергию вырос выше плана.

Относительно эксплуатации энергосистемы и мобилизации энергоисточников, угольные тепловые энергоисточники мобилизованы на 1,36 млрд. кВтч ниже плана, и в то же время спрос на электроэнергию увеличился выше плана, поэтому источники ГЭС и газовой электроэнергии мобилизованы на 2,17/1,01 млрд. кВтч, что выше плана соответственно.

EVN рассчитывает спрос и предложение электроэнергии до 2025 года, Южный и Центральный регионы в основном обеспечивают электроснабжение. На Севере спрос на электроэнергию составляет почти 50% всей страны, и, по прогнозам, темпы роста будут выше, чем в среднем по стране.

Выступая с заключительным словом на совещании, премьер-министр Фам Минь Тинь подтвердил, что за последнее время правительство и премьер-министр дали много указаний, касающихся вопросов энергетики в целом и электроэнергии в частности, чтобы обеспечить баланс электроэнергии и источников энергии, предотвратить этот большой дисбаланс, с разумными ценами, а не для увеличения произвольных трат, расходов людей и предприятий...