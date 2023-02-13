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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Необходимо создать образ богатого, чистого и красивого Куангниня
Согласно отчету провинциального партийного комитета Куангнинь, экономика постоянно росла высокими и стабильными темпами с двузначным ростом Валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) в течение 7 лет подряд с 2016 по 2022 год, а в годы эпидемии COVID-19, провинция по-прежнему достигла роста в более 10% в год. Структура экономики позитивно смещается в сторону устойчивости, меняя модель развития с «коричневого» на «зеленый». Масштаб экономики быстро увеличивается, к концу 2022 года, по оценкам, он достиг 269 трлн. донгов; ВРВП на душу населения превысил 8.200 долл. США, что является самым высоким показателем на севере; производительность труда увеличилась более чем на 13%.
Общие доходы государственного бюджета в период 2020-2022 гг. в провинции составили более 156,2 трлн. донгов, средний рост местности составил около 10% в год, и она всегда находится в лидирующей группе страны. Привлечение прямых иностранных инвестиций в период 2020-2022 гг. достигло 2,15 млрд. долл. США. Экспортный оборот оценивается в более чем 7,68 млрд. долл. США, средний рост составляет более 9% в год.
Провинция постоянно проводит административную реформу, улучшая инвестиционную и деловую среду. По индексу конкурентоспособности провинций (PCI) Куангнинь занимал первое место в стране в течение 5 лет подряд с 2017 по 2021 годы. Работам по планированию, управлению ресурсами, защите окружающей среды, предотвращению стихийных бедствий и реагированию на изменение климата уделяются должное внимание.
Провинция Куангнинь ставит цели и задачи на период до 2025 года, продолжая укреплять построение и исправление партии, строя чистую и сильную политическую систему; продвигает солидарность, демократию, дисциплину и инновации; мобилизует синергию для содействия быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию, повышению уровня жизни людей во всех аспектах; решительно обеспечивает национальную оборону и безопасность; превращается в современную промышленную и сервисную провинцию, один из центров динамичных и всесторонних развития севера, важный транспортный узел страны.
Средний темп роста ВРВП в период 2021-2025 гг. составит около 10% в год. ВРВП на душу населения к 2025 году превысит 10.000 долл. США...
Выступая на рабочей встрече, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил и похвалил выдающиеся усилия и достижения, полученные партийной организацией, властями, армией и населением провинции Куангнинь. Местность является одним из ведущих населенных пунктов страны по социально-экономическому развитию, достигнув очень важных и всесторонних результатов во всех областях, внося важный вклад в общие достижения страны.
Кроме того, премьер-министр также указал на некоторые ограничения, которые необходимо преодолеть провинции Куангнинь, такие как медленные экономическая реструктуризация и государственно-частное сотрудничество; развитие экономических зон, индустриальных парков и морской экономики, которое не полностью использовало свои возможности и преимущества; качественные человеческие ресурсы все еще слабы и отсутствуют; эффективность и действенность государственного управления в ряде областей, особенно в управлении природными ресурсами, полезными ископаемыми, землей, санитарией и окружающей средой... все еще ограничена.
«Санитария и окружающая среда являются большими проблемами провинции Куангнинь. Поэтому провинции необходимо их преодолеть, создав активное движение по санитарии и окружающей среде, чтобы построить зеленую, чистую и красивую провинцию; создав образ богатого, чистого и красивого Куангниня», - подчеркнул премьер-министр.