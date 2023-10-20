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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Необходимо развивать три связи между АСЕАН и Персидским заливом
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что АСЕАН и ССАГПЗ необходимо объединить усилия, чтобы пробудить волю к самообеспеченности и самостоятельности, высвободить ресурсы развития и развернуть практические и эффективные действия с высочайшей политической решимостью, довести сотрудничество между двумя сторонами к сильному прорыву в ближайшее время, став ярким пятном регионального и глобального сотрудничества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что обеим сторонам необходимо создать более благоприятные условия, чтобы экономика, торговля и инвестиции стали основными столпами, движущей силой, соединяющей два региона, дополняющей друг друга для взаимного развития. Кроме того, необходимо уделить приоритетное внимание сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровой экономики, экономики замкнутого цикла, экономики совместного использования, устойчивого развития сельского хозяйства, энергетической трансформации... Соответственно, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил продвигать три связи, в том числе: между людьми, в культуре и труде; связи в торговле, инвестиции и туризме и связи в инфраструктуре посредством стратегических инвестиций.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также подчеркнул необходимость быстрой институционализации сотрудничества АСЕАН-ССАГПЗ с использованием регулярных, содержательных и эффективных механизмов сотрудничества в каждой конкретной области. Премьер-министр предложил, чтобы АСЕАН и страны Персидского залива, будучи очень успешными региональными организациями, укрепляли многостороннее сотрудничество и поддерживали друг друга, чтобы продвигать свою центральную роль и вносить практический вклад в мир, стабильность и развитие двух регионов и всего мира.
Что касается региона Ближнего Востока, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам решительно выступает против любого применения силы, и призвал соответствующие стороны немедленно прекратить насильственные действия, направленные против гражданского населения, гуманитарных объектов и основной инфраструктуры. В то же время он подчеркнул, что только переговоры, мирное решение разногласий, достижение решения о двух государствах на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН принесут устойчивый, прочный мир на Ближнем Востоке и всем сторонам.
На Форуме была принята Совместная декларация, отражающая результаты обменов между старшими лидерами и определяющая направления дальнейшего развития отношений АСЕАН- ССАГПЗ в ближайшее время, для развития мира, сотрудничества и совместного развития.
Сотрудничество между АСЕАН и ССАГПЗ в 2022 году продолжает развиваться позитивно: общий торговый оборот достиг 142,25 млрд долларов США, прямые иностранные инвестиции достигли 523,46 млн долларов США, а количество прибывающих туристов ССАГПЗ в АСЕАН достигло более 375.000 человек.
На саммите страны подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации в регионе, а также разрешения споров мирными и надлежащими средствами в соответствии с международным правом, Конвенцией ООН 1982 года о Морском праве (ЮНКЛОС).
В контексте сложных трудностей в нынешней мировой и региональной ситуации, обе стороны договорились укреплять многостороннее сотрудничество, продвигать диалог, сотрудничество, укреплять доверие, соблюдать закон и уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность, невмешательство в дела друг друга, объединяя усилия для решения региональных и глобальных проблем, эффективно способствуя миру, безопасности, стабильности и устойчивому развитию.