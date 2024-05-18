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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Необходимо диверсифицировать ресурсы для развития социального жилья
Он признал, что основные препятствия, связанные с выделением земли, административными процедурами и правилами в сфере недвижимости, в основном решены, сказав, что законы о земле, жилье, риэлторской деятельности и кредитных учреждениях уже изданы, и теперь главное - как применить их на практике.
По его словам, населенным пунктам было настоятельно рекомендовано активно участвовать в реализации конкретных программ, планов и проектов, в то время как процедуры и условия для заемщиков, желающих получить социальное жилье, должны быть упрощены.
Глава правительства также призвал разработать и издать резолюцию, позволяющую закону о земле, жилищному закону и закону о бизнесе в сфере недвижимости вступить в силу досрочно с 1 июля 2024 года, а также досрочно ввести в действие льготную политику для проектов социального жилья.
Премьер-министр поставил конкретные задачи перед соответствующими министерствами, населенными пунктами и инвесторами для обеспечения успешной реализации проекта.
В настоящее время во Вьетнаме реализуется 503 проекта социального жилья, предусматривающих в общей сложности 418 200 квартир.