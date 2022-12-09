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Премьер-министр Фам Минь Тьинь начинает свой официальный визит в Люксембург
Встречу премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленную делегацию Вьетнама в аэропорту Финдель провели посол Люксембурга во Вьетнаме Патрик Хаммер; директор Департамента протокола Министерства иностранных дел Люксембурга Оливье Бальдауф; посол Вьетнама в Люксембурге Нгуен Ван Тхао с сотрудниками посольства и вьетнамскими соотечественниками в Люксембурге.
В ходе своего визита в Люксембург премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем; встретится с председателем парламента Люксембурга; встретится с Великим Герцогом Люксембурга; посетит ряд экономических учреждений и примет участие во вьетнамско-люксембургском бизнес-форуме; в то же время встретится с вьетнамской общиной в Люксембурге.
Визит состоится на фоне хорошего развития вьетнамо-люксембургских отношений, особенно в области инвестиций и развития.
Люксембург является третьим по величине инвестором Европейского Союза (ЕС) во Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом в 2,6 млрд. долл. США и одной из стран ЕС, которая рано ратифицировала Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).
Двусторонняя торговля между двумя странами быстро увеличилась после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).
Люксембург считает Вьетнам одной из приоритетных стран в оказании помощи в целях развития, при этом общий объем помощи на данный момент достиг 129 млн. евро.
В настоящее время стороны обмениваются информацией и развивают сотрудничество в области экологического сельского хозяйства и реагирования на изменение климата.
Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня углубит дружбу и сотрудничество с Люксембургом, расширит сотрудничество в областях сильных сторон каждой страны в соответствии с потребностями развития Вьетнама, такими как фармацевтические технологии и логистика.