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Премьер-министр Фам Минь Тьинь начинает свой официальный визит в Люксембург

По сообщению спецкорреспондента ВИА, ровно в 7 часов 9 декабря (по местному времени) в международный аэропорт Финдель прибыл специальный самолет с премьер-министром Фам Минь Тьинем и высокопоставленной делегацией Вьетнама, начав официальный визит в Великое Герцогство Люксембур
  Премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамскую делегацию встречают в международном аэропорту Люксембург-Финдель утром 9 декабря. Фото: ВИА  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, ровно в 7 часов 9 декабря (по местному времени) в международный аэропорт Финдель прибыл специальный самолет с премьер-министром Фам Минь Тьинем и высокопоставленной делегацией Вьетнама, начав официальный визит в Великое Герцогство Люксембур по приглашению премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

Встречу премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленную делегацию Вьетнама в аэропорту Финдель провели посол Люксембурга во Вьетнаме Патрик Хаммер; директор Департамента протокола Министерства иностранных дел Люксембурга Оливье Бальдауф; посол Вьетнама в Люксембурге Нгуен Ван Тхао с сотрудниками посольства и вьетнамскими соотечественниками в Люксембурге.

В ходе своего визита в Люксембург премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем; встретится с председателем парламента Люксембурга; встретится с Великим Герцогом Люксембурга; посетит ряд экономических учреждений и примет участие во вьетнамско-люксембургском бизнес-форуме; в то же время встретится с вьетнамской общиной в Люксембурге.

Визит состоится на фоне хорошего развития вьетнамо-люксембургских отношений, особенно в области инвестиций и развития.

Люксембург является третьим по величине инвестором Европейского Союза (ЕС) во Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом в 2,6 млрд. долл. США и одной из стран ЕС, которая рано ратифицировала Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

Двусторонняя торговля между двумя странами быстро увеличилась после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).

Люксембург считает Вьетнам одной из приоритетных стран в оказании помощи в целях развития, при этом общий объем помощи на данный момент достиг 129 млн. евро.

В настоящее время стороны обмениваются информацией и развивают сотрудничество в области экологического сельского хозяйства и реагирования на изменение климата.

Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня углубит дружбу и сотрудничество с Люксембургом, расширит сотрудничество в областях сильных сторон каждой страны в соответствии с потребностями развития Вьетнама, такими как фармацевтические технологии и логистика.

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем

По сообщению спецкора ВИА, утром 9 декабря (по местному времени) после церемонии встречи состоялись переговоры между премьер-министром Фам Минь Тьинем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
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