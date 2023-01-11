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Премьер-министр Фам Минь Тьинь начинает официальный визит в Лаосской Народно-Демократической Республике
В аэропорту премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамскую делегацию встречали министр, председатель канцелярии премьер-министра Лаоса Алунсай Сунналат, заместитель министра иностранных дел Лаоса Фоксай Хайкхамфитхун, посол Лаоса во Вьетнаме Сенгфет Хунгбоунгнуанг...; посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг, официальные лица и сотрудники посольства Вьетнама.
Утром 11 января во Дворце премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики во Вьентьяне премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне провел официальную церемонию встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня и делегации высокого уровня, прибывших с официальным визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.
Кортеж с премьер-министром Фам Минь Тьинем и вьетнамской делегацией въехал во дворец премьер-министра Лаоса по дороге, вдоль которой были флаги и приветствующие премьер-министра дети.
Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне встретил премьер-министра Фам Минь Тьиня у машины. Два премьер-министра обменялись рукопожатием, тепло обнялись и поцеловались с братской любовью.
После того, как премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне заняли свои почетные места, прозвучали государственные гимны Вьетнама и Лаоса, а затем два премьер-министра прошли смотр почетного караула армии Лаосской Народно-Демократической Республики.
Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне представил премьер-министру Фам Минь Тьиню официальных лиц лаосской стороны, присутствовавших на церемонии встречи. Премьер-министр Фам Минь Тьинь представил премьер-министру Лаоса участников вьетнамской делегации, присутствующей на церемонии встречи. После церемонии встречи премьер-министры двух стран провели официальные переговоры.
Перед этим, сразу после прибытия во Виантьян, премьер-министр Фам Минь Тьинь возложил венок к памятнику Неизвестным героям Лаоса, отдав дань уважения героям лаосского народа, павшим за независимость Лаоса.
Согласно программе, в ходе своего визита в Лаос премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоне; встретится с Генеральным секретарем и президентом Лаоса Тонглуна Сисулита; поприсутствует на церемонии закрытия «Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом, Лаосом и Вьетнамом 2022»; проведет встречу с Председателем Национального собрания Лаоса Сайсомфон Фомвихане; посетит бывших лидеров лаосской партии и государства; будет сопредседательствовать на 45-м заседании Вьетнамско-лаосского межправительственного комитета; примет участие во Вьетнамско-лаосской конференции по инвестиционному сотрудничеству; проведет встречу с вьетнамской общиной в Лаосе...
Официальный визит в Лаос премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации способствует укреплению и усилению большой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества, близости и доверия между двумя странами, двумя партиями, двумя странами - Вьетнамом и Лаосом.