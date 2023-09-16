Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь начинает визит для участия в CAEXPO и CABIS

Утром 16 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь в сопровождении делегации прибыл в аэропорт Наньнин, начав свое участие в 20-й Ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и Саммите бизнеса и инвестиций Китай-АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси Китая. Визит состоится с 16 по17 сентября и севршается по приглашению Правительства КНР.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в город Наньнин для участия в 20-й выставке CAEXPO и CABIS. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Утром 16 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь в сопровождении делегации прибыл в аэропорт Наньнин, начав свое участие в 20-й Ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и Саммите бизнеса и инвестиций Китай-АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси Китая. Визит состоится с 16 по17 сентября и севршается по приглашению Правительства КНР.

Во время своего двухдневного пребывания там премьер-министр Фам Минь Тьинь планирует выступить с речью на открытии мероприятий, посетить павильоны Вьетнама, принять участие в официальных мероприятиях, встретиться с представителями принимающей страны и стран-участниц, а также принять ведущие предприятия Китая и АСЕАН.

Своим участием в мероприятии Вьетнам посылает четкий и последовательный сигнал о внешней политике, разработанной на 13-м Съезде Партии, придавая большое значение отношениям с Китаем, желая укрепить политическое доверие и многоплановое сотрудничество, а также продвигать экономическое развитие, сотрудничество и торговлю, что позволит двусторонним отношениям развиваться здоровым, стабильным, содержательным и эффективным образом в будущем.

Утром 16 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь в сопровождении делегации прибыл в аэропорт Наньнин, начав свое участие в 20-й Ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и Саммите бизнеса и инвестиций Китай-АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси Китая. Визит состоится с 16 по17 сентября и севршается по приглашению Правительства КНР.

Во время своего двухдневного пребывания там премьер-министр Фам Минь Тьинь планирует выступить с речью на открытии мероприятий, посетить павильоны Вьетнама, принять участие в официальных мероприятиях, встретиться с представителями принимающей страны и стран-участниц, а также принять ведущие предприятия Китая и АСЕАН.

Своим участием в мероприятии Вьетнам посылает четкий и последовательный сигнал о внешней политике, разработанной на 13-м Съезде Партии, придавая большое значение отношениям с Китаем, желая укрепить политическое доверие и многоплановое сотрудничество, а также продвигать экономическое развитие, сотрудничество и торговлю, что позволит двусторонним отношениям развиваться здоровым, стабильным, содержательным и эффективным образом в будущем.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top