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Премьер-министр Фам Минь Тьинь начинает визит для участия в CAEXPO и CABIS
Во время своего двухдневного пребывания там премьер-министр Фам Минь Тьинь планирует выступить с речью на открытии мероприятий, посетить павильоны Вьетнама, принять участие в официальных мероприятиях, встретиться с представителями принимающей страны и стран-участниц, а также принять ведущие предприятия Китая и АСЕАН.
Своим участием в мероприятии Вьетнам посылает четкий и последовательный сигнал о внешней политике, разработанной на 13-м Съезде Партии, придавая большое значение отношениям с Китаем, желая укрепить политическое доверие и многоплановое сотрудничество, а также продвигать экономическое развитие, сотрудничество и торговлю, что позволит двусторонним отношениям развиваться здоровым, стабильным, содержательным и эффективным образом в будущем.
Утром 16 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь в сопровождении делегации прибыл в аэропорт Наньнин, начав свое участие в 20-й Ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и Саммите бизнеса и инвестиций Китай-АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси Китая. Визит состоится с 16 по17 сентября и севршается по приглашению Правительства КНР.
Во время своего двухдневного пребывания там премьер-министр Фам Минь Тьинь планирует выступить с речью на открытии мероприятий, посетить павильоны Вьетнама, принять участие в официальных мероприятиях, встретиться с представителями принимающей страны и стран-участниц, а также принять ведущие предприятия Китая и АСЕАН.
Своим участием в мероприятии Вьетнам посылает четкий и последовательный сигнал о внешней политике, разработанной на 13-м Съезде Партии, придавая большое значение отношениям с Китаем, желая укрепить политическое доверие и многоплановое сотрудничество, а также продвигать экономическое развитие, сотрудничество и торговлю, что позволит двусторонним отношениям развиваться здоровым, стабильным, содержательным и эффективным образом в будущем.