Премьер-министр Фам Минь Тьинь начал официальный визит в Российскую Федерацию

Заместитель Министра иностранных дел Руденко; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко; директор Департамента протокола Министерства иностранных дел России; Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой, а также сотрудники Посольства и представители вьетнамской общины в России тепло приветствовали Премьер-министра Фам Минь Тьиня и делегацию высокого уровня Вьетнама.

Это первый визит руководителя высокого уровня Вьетнама в Российскую Федерацию в 2026 году. Согласно программе, в ходе визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь проведёт переговоры с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным; встретится с Президентом России Владимиром Путиным; встретится с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко; встретится с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и российские руководители обсудят укрепление отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией, прежде всего в политической сфере, а также дальнейшее расширение сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, развитии инфраструктуры, науке и технологиях, образовании и подготовке кадров, культуре и искусстве, особенно в области атомной энергетики и нефтегазовой отрасли.



В рамках визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь также возложит цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мин и к Могиле Неизвестного Солдата; проведёт встречи с организациями ветеранов, Обществом российско-вьетнамской дружбы, друзьями и лицами, внёсшими вклад в развитие двусторонних отношений; встретится с руководителями ряда крупных российских корпораций и предприятий; проведёт встречи с вьетнамско-российскими предприятиями; посетит ряд образовательных и высокотехнологичных учреждений России; посетит успешные инвестиционные и бизнес-проекты вьетнамских компаний в России; встретится с сотрудниками Посольства и вьетнамской общиной в Российской Федерации.



Ожидается, что данный визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Российскую Федерацию придаст импульс всестороннему развитию сотрудничества, определит долгосрочное видение двусторонних отношений в политике, безопасности, обороне, внешней политике, экономике, торговле, науке и технологиях, образовании и гуманитарных обменах, углубляя всеобъемлющее стратегическое партнёрство в интересах народов двух стран, во имя мира, сотрудничества, стабильности и развития в регионе и мире.