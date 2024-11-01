Премьер-министр Фам Минь Тьинь надеется на укрепление парламентских связей между Вьетнамом и Катаром

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) встретился со спикером Совета Шуры (Консультативной Ассамблеи) Катара Хасаном бин Абдуллой аль-Ганимом (справа) в Дохе 31 октября. Фото: ВИA



Он поздравил Вьетнам с крупными социально-экономическими достижениями, а также выразил свое восхищение революционной историей страны, которая вдохновляет народы всего мира. Приветствуя премьер-министра Фам Минь Тьиня, спикер выразил уверенность, что визит принесет значительные результаты, создаст новый импульс для дальнейшего расширения и интенсификации дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.Он поздравил Вьетнам с крупными социально-экономическими достижениями, а также выразил свое восхищение революционной историей страны, которая вдохновляет народы всего мира.

Спикер заявил, что Совет Шуры надеется на развитие сотрудничества с Национальным собранием Вьетнама, чтобы помочь правительствам двух стран содействовать продуктивному и существенному выполнению обязательств и планов сотрудничества во имя народов двух стран.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил вклад Совета Шуры и спикера в реализацию Национального видения Катара 2030, которое позволило сохранить политическую стабильность, ускорить социально-экономическое развитие, а также сохранить и продвинуть культурные и исторические ценности страны.



Глава вьетнамского правительства подтвердил, что сотрудничество между двумя странами стремительно развивается на протяжении последних более 30 лет с момента установления дипломатических отношений, принося многочисленные положительные результаты, такие как углубление политического доверия, активный рост экономического, торгового и инвестиционного партнерства, а также усиление взаимной поддержки на многосторонних форумах.



Тем не менее, он отметил, что у обеих сторон остается огромный потенциал для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, особенно в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика и сельское хозяйство, в соответствии с прочными политическими отношениями, а также потенциалом и преимуществами каждой страны.



Отметив успехи Катара в экономическом развитии, а также успешное проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года и недавнего Азиатского диалога по сотрудничеству (ACD), премьер-министр сказал, что Вьетнам может многому научиться у Катара в плане мышления, видения и мер по национальному развитию.



Для дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Катаром в интересах народов двух стран лидеры двух стран договорились продолжать повышать роль парламентской дипломатии и активизировать сотрудничество между парламентами двух стран путем взаимных визитов руководителей двух парламентов и их специализированных комитетов для обмена законодательным и контрольным опытом.



Стороны также договорились поддерживать тесную координацию между двумя парламентами для укрепления сотрудничества между группой арабских парламентов и группой азиатских парламентов на межпарламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (IPU). Кроме того, они будут способствовать обмену между молодыми парламентариями и парламентариями-женщинами.



Спикер рекомендовал обеим сторонам в ближайшее время создать парламентскую группу дружбы между двумя странами, чтобы часто обмениваться мнениями и предлагать меры по укреплению двусторонних парламентских связей.

Он также призвал парламенты Вьетнама и Катара к совместной работе в поддержку справедливой борьбы палестинского народа и решения о двух государствах.



В то же время премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил парламенты двух стран тесно координировать свои действия, чтобы поддерживать эффективную реализацию механизмов двустороннего сотрудничества, выступать за подъем отношений двух стран на новую высоту, уделять приоритетное внимание сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и энергетики, совершенствовать политику и соглашения, особенно соглашение о свободной торговле, чтобы способствовать укреплению деловых связей и связей между людьми.



По этому случаю он передал привет от председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и приглашение спикеру посетить Вьетнам в ближайшем будущем.



Спикер Катара также передал свои приветствия Чан Тхань Ману и другим высокопоставленным руководителям Вьетнама. Он высоко оценил и с удовольствием принял приглашение.



