Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Каждый сотрудник Министерства науки и технологий должен быть бойцом в своей сфере
Под девизом «Единство — Дисциплина — Прорыв — Инновации — Развитие» съезд заслушал и обсудил проекты политического отчёта Исполкома партийной организации Министерства науки и технологий за срок 2025–2030 гг., подвёл итоги реализации резолюции съезда 2020–2025 гг., определил направления, цели и задачи на следующий срок. Делегаты также внесли предложения в проекты документов 14-го съезда КПВ и 1-го съезда партийной организации правительства на срок 2025–2030 гг.
Выступая с поздравлением и директивами в обстановке, когда вся страна отмечает 80-летие Августовской революции, День независимости 2 сентября и действует в духе решительных преобразований, член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что съезд партийной организации Министерства науки и технологий на срок 2025–2030 гг. имеет важное значение: не только подводятся итоги прошедшего периода, но и определяется стратегия на будущее.
В предстоящий период глава правительства призвал партийную организацию Министерства науки и технологий сосредоточиться на укреплении партийного строительства, повышении руководящей способности и боевого духа организации, улучшении качества кадров. При этом необходимо строго соблюдать и творчески применять 5 принципов и 5 методов руководства КПВ, продолжать обновлять мышление, повышать уровень планирования и реализации политики в области науки и технологий. Руководствоваться девизом: «брать данные за основу; использовать технологии как инструмент; инновации — как двигатель; цифровую трансформацию — как метод; народ и бизнес — как центр». Следует мобилизовать все ресурсы для завершения проектов законов о науке, технологиях и инновациях, включая законы об интеллектуальной собственности, о передаче технологий, об искусственном интеллекте (ИИ)…
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы партийная организация и Министерство науки и технологий выработали механизмы, политику и решения, стимулирующие разнообразные инвестиционные ресурсы в сферу науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, особенно частные инвестиции; активно развивали и осваивали стратегические и базовые технологии, уделяя приоритетное внимание таким областям, как искусственный интеллект, робототехника, полупроводники, большие данные, биотехнологии, новые источники энергии…; оперативно решали накопившиеся заявки на регистрацию прав интеллектуальной собственности; внедряли модель, когда крупные предприятия возглавляют научные исследования, а государство оказывает поддержку.
Министерство науки и технологий должно активно содействовать всеобъемлющей цифровой трансформации, развитию цифрового правительства, цифровой экономики, цифрового общества и цифрового гражданина. Особое внимание следует уделять развитию цифровой инфраструктуры, национальной базы данных, обеспечению информационной безопасности, кибербезопасности и цифрового суверенитета; формированию и развитию высококвалифицированных кадров в области науки и технологий, обладающих критическим мышлением и интеграцией навыков в технологиях, управлении и бизнесе; созданию условий для привлечения и использования талантов, особенно молодых учёных и вьетнамских специалистов за рубежом.
На съезде секретарь партийной организации правительства, премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил решения партийной организации правительства о назначении Исполкома партийной организации и Постоянного бюро Министерства науки и технологий на срок 2025–2030 гг. Товарищ Нгуен Манх Хунг, секретарь партийного комитета, министр науки и технологий, был назначен на новый срок секретарём партийного комитета Министерства науки и технологий (2025–2030 гг.).