Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Японии стали свидетелями обмена документами о сотрудничестве

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Утром 1 мая в здании правительства после переговоров премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Японии Кисида Фумио встретились с прессой и стали свидетелями обмена документами о сотрудничестве между Вьетнамом и Японией.

Выступая перед представителями прессы, премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что он и японский коллега Кисида Фумио только что провели очень эффективные, содержательные и успешные переговоры. Обе стороны оценили положительный прогресс в реализации договоренностей на высоком уровне, достигнутых на встрече двух премьер-министров в ноябре 2021 года в Токио, Япония, согласовали конкретные направления и меры по выводу «глубоко стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии» на новый этап развития в духе «Привязанности, искренности, надежности, реальности, эффективности».

Стороны договорились ускорить выполнение работ по транспортной инфраструктуре, таких как городские железнодорожные линии, скоростная автомагистраль Север-Юг.

Два премьер-министра договорились активизировать сотрудничество в восстановлении экономики после COVID-19, укрепить связь между двумя экономиками и производственно-сбытовыми цепочками, а также уделить первоочередное внимание реализации новых инициатив, таких как «Партнерство по сотрудничеству в области технологических инноваций», «Укрепление цепочки поставок», «Цифровая трансформация».

Обе стороны стремятся завершать пробную фазу фитосанитарной обработки вьетнамского свежего лонгана в июне 2022 года, стремясь экспортировать свежий вьетнамский лонган на японский рынок в сентябре 2022 года. Японская сторона также приняла предложение Вьетнама об открытии японского рынка для вьетнамских помело, авокадо, рамбутан...

Стороны также обменялись предметными мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, взяв на себя обязательство укреплять координацию в поддержании мира и стабильности в регионе. Вновь подтвердили важность обеспечения мира, безопасности, охраны и свободы судоходства и пролета в Восточном море, урегулирования споров мирными средствами, без применения силы или угрозы применения силы, строгого соблюдения международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. в деятельности на море, уважения дипломатических и юридических процессов, полностью выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), скорейщего завершения содержательного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, UNCLOS 1982.

Что касается ситуации в Украине, обе стороны подтвердили соблюдение основных принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций, особенно принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, законных прав и интересов стран, не угрожать силой и не применять ее в международных отношениях, призывая стороны настойчиво содействовать диалогу и переговорам для нахождения прочного мирного решения.

Вьетнам выразил всестороннее мнение по гуманитарным вопросам в Украине, готов внести активный вклад в операции по оказанию гуманитарной помощи, дипломатические процессы, диалог и переговоры. В этом духе Вьетнам предоставит Украине гуманитарную помощь в размере 500.000 долларов США через международные гуманитарные организации.

Также, по словам премьер-министра Фам Минь Тьинья, стороны договорились координировать свои действия в организации мероприятий по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией в 2023 году, укреплять местное сотрудничество, культурные обмены, межличные обмены и туризм.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил премьер-министра Японии продолжать уделять внимание и поддерживать почти 450.000 вьетнамцев в Японии.

Премьер-министр Японии согласился с заявлениями премьер-министра Фам Минь Тьиня, добавив, что обе стороны обсудили меры сотрудничества для продвижения более предметного сотрудничества в период после COVID-19. В частности, стороны будут содействовать сотрудничеству в области диверсификации цепочек поставок, цифровой трансформации и технологического сотрудничества в рамках японской инициативы «Азиатское будущее».

Премьер-министр Кисида Фумио также заявил, что обе стороны приложат усилия для скорейшего завершения проекта городской железной дороги № 1 в Хошимине, сотрудничества по повышению квалификации вьетнамских стажеров в Японии, поддержки энергетического перехода во Вьетнаме, наращивания сотрудничества в сфере безопасности и обороны, обеспечения сетевой безопасности...

Лидеры двух стран стали свидетелями обмена 22 документами о сотрудничестве во многих областях, включая обменную ноту на второй кредит для Проекта по предотвращению и контролю стихийных бедствий и изменению климата с использованием спутников наблюдения за Землей, меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и коммуникаций Вьетнама и Посольством Японии во Вьетнаме по цифровой трансформации, Протокол о сотрудничестве по предотвращению сбоев в цепочке поставок между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, Приложение к контракту на генеральное консультирование по проекту «Строительство железной дороги» в Хошимине и др.