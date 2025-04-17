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Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Эфиопии вместе позавтракали и посетили пагоду Чанкуок

Местом, выбранным двумя Премьер-министрами и их супругами для завтрака и чашки кофе, стало кафе Laika на улице Тханьниен – одной из самых красивых и поэтичных улиц Ханоя, с озером Тэй с одной стороны и озером Чукбак с другой.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга вместе с Премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом Али и его супругой наслаждаются осмотром культурного пространства и архитектуры пагоды Чанкуок. Фото: ВИА  
Утром 17 апреля Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его супруга вместе с Премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом Али и его супругой позавтракали, насладились кофе, прогулялись по улицам, любуясь озером Тэй и озером Чукбак, а также посетили пагоду Чанкуок в Ханое.

Местом, выбранным двумя Премьер-министрами и их супругами для завтрака и чашки кофе, стало кафе Laika на улице Тханьниен – одной из самых красивых и поэтичных улиц Ханоя, с озером Тэй с одной стороны и озером Чукбак с другой.

В приятную, прохладную утреннюю погоду под яркими солнечными лучами Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга пригласили Премьер-министра Эфиопии и его супругу отведать знаменитые блюда Ханоя и Вьетнама, а также рассказали им о вьетнамской кулинарной культуре.

Затем две супружеские пары вместе прогулялись по берегам озёр и посетили пагоду Чанкуок.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь рассказал Премьер-министру Эфиопии и его супруге о пагоде Чанкуок – памятнике с почти 1500-летней историей, который считается древнейшей пагодой Тханглонга – Ханоя, центром буддизма столицы Тханглонга во времена династий Ли и Чан, с архитектурой, гармонично сочетающей величественность, древность и изысканный ландшафт на фоне спокойной глади обширного озера.

Премьер-министр Эфиопии и его супруга выразили радость по поводу своего первого визита во Вьетнам, возможности увидеть впечатляющее развитие страны и почувствовать атмосферу живого, элегантного Ханоя – тысячелетней культурной столицы, героической столицы и города мира.

Искренне поблагодарив за тёплый, торжественный и внимательный приём, оказанный со стороны руководства партии, государства и народа Вьетнама, Премьер-министр Эфиопии выразил желание пригласить Премьер-министра Фам Минь Тиня и его супругу, а также руководителей партии и государства Вьетнама с визитом в Эфиопию в ответ на тёплый приём и с целью дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в ближайшее время.

Это первый визит высокого уровня из Эфиопии во Вьетнам с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, а также первая встреча на высоком уровне за последние 7 лет. В рамках визита Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али провёл переговоры и встречи с высшими руководителями Партии, Государства, Правительства и Национального собрания Вьетнама, а также принял участие в мероприятиях саммита P4G.

Стороны договорились продвигать двустороннее сотрудничество в областях, где у обеих стран есть преимущества и потенциал, а также согласились приступить к переговорам по основополагающим соглашениям и договорам, создающим благоприятную правовую основу для экономического сотрудничества. По случаю визита были подписаны документы о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров, торговли и авиации.

ВИА/ИЖВ

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