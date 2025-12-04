Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Лаоса совместно председательствовали на Конференции по продвижению инвестиций Вьетнам – Лаос

В рамках рабочей программы в Лаосе и совместного председательства на 48-м заседании Межправительственного коммитет Вьетнам – Лаос, днём 3 декабря в столице Вьентьяне Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Лаоса Сонеcай Сипхандон совместно председательствовали на Конференции по продвижению инвестиций Вьетнам – Лаос на тему: «Стратегическое сотрудничество: создание процветающего развития».

Конференция является важным событием, на котором стороны вместе подвели итоги инвестиционного сотрудничества за последнее время, обсудили меры по реализации крупных ориентиров сотрудничества в экономике, инвестициях и торговле, согласованных на 2026 год и на период 2026–2030 годов.

Конференция отметила, что на основе хороших политических отношений экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами достигло значительного прогресса. Общий товарооборот между двумя странами в первые одиннадцать месяцев 2025 года продолжил демонстрировать выдающийся рост и, по оценкам, достиг 2,6 млрд долларов США, увеличившись на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выступая на конференции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что устойчивое и здоровое развитие каждого предприятия способствует устойчивому развитию экономики каждой страны. Поэтому деловое сообщество должно активно содействовать эффективной реализации нового содержания в отношениях Вьетнам – Лаос: «великая дружба, особая солидарность, всестороннее сотрудничество, стратегическая сопряжённость».

Премьер-министр заявил, что государственные органы должны выполнять свою созидательную роль, продвигать три стратегических прорыва: открытую институциональную среду, синхронизированную инфраструктуру и интеллектуальное управление. Он призвал предприятия двух стран «ценить интеллект, экономить время и действовать решительно, своевременно и эффективно» для расширения сотрудничества и инвестиций.

Премьер-министр предложил правительству Лаоса совместно создавать условия для бизнеса, руководствуясь принципом «не говорить “нет”, не говорить “трудно”, не говорить “да”, если не выполняется», и всегда обеспечивать наилучшие условия для вьетнамских и лаосских предприятий при расширении инвестиций и сотрудничества на устойчивой и долгосрочной основе.

Он предложил усиливать взаимосвязанность и взаимодополняемость двух экономик, формировать стабильную и прозрачную правовую среду, ускорять реализацию инвестиционных проектов, обеспечивая темпы и качество; инициировать новые идеи и импульсы в торгово-инвестиционном сотрудничестве; повышать эффективность инвестиций, а также ответственность каждого предприятия.

С « дальновидным видением, широким взглядом, глубоким мышлением и масштабными действиями», а также в духе отношений «от сердца к сердцу», Премьер-министр предложил вьетнамским предприятияm, таким как Viettel, Группа угля и минералов, Petrovietnam, EVN, Группа резиновой промышленности, Химическая группа, Vinamilk, группа Чыонгхай (THACO), Вьетфыонг, TH True Milk… продолжать инвестировать в Лаос, развивать транспортную инфраструктуру, аэропорты, морские порты (лаосские порты во Вьетнаме), телекоммуникации, энергетику, высокотехнологичное сельское хозяйство, добычу и переработку минерального сырья…

Премьер-министр призвал лаосских инвесторов усиливать и расширять инвестиции во Вьетнам, вместе с вьетнамскими предприятиями ускорить достижение двустороннего товарооборота в 5 млрд долларов США и в дальнейшем - 10 млрд долларов США.

Он выразил уверенность, что при решимости руководства, народа и бизнес-сообщества двух стран Вьетнам и Лаос непременно достигнут мощного и процветающего развития, обеспечивая всё более благополучную и счастливую жизнь граждан.

Со своей стороны Премьер-министр Лаоса Сонеcай Сипхандон отметил, что несмотря на трудности экономика Лаоса продолжает расти; в 2025 году ожидается рост на уровне 4,8%, а макроэкономическая ситуация остаётся стабильной. Он подчеркнул, что две партии, государства и правительства Вьетнама и Лаоса всегда уделяют пристальное внимание экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству. Лаос приветствует и будет дальше создавать условия для инвестиций вьетнамских предприятий в таких перспективных областях, как электроэнергетика, транспортная инфраструктура, высокотехнологичное сельское хозяйство, туризм, финансы и банки.

Согласившись с основными ориентировками, предложенными Премьер-министром Фам Минь Тьинем, Премьер-министр Лаоса подчеркнул ряд важных приоритетов, таких как проекты по развитию инфраструктурной связанности между двумя странами, особенно проекты железной дороги и автомагистралей, соединяющих Лаос с вьетнамскими морскими портами; развитие промышленных зон, переработки минерального сырья и сферы углеродных кредитов.

Для улучшения инвестиционной среды, включая привлечение вьетнамских инвестиций, Лаос продолжит совершенствовать правовые нормы, сокращать административные требования, продвигать цифровую трансформацию и государственно-частное партнёрство, формируя прозрачную бизнес-среду.

Премьер-министр Лаоса также предложил министерствам и ведомствам Вьетнама продолжать поддерживать и обмениваться опытом в реализации инвестиционных проектов, укреплять связи между внутренним и зарубежным бизнесом.

Он выразил надежду, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами будет и далее развиваться мощно, соответствуя уровню отношений «великая дружба, особая солидарность, всестороннее сотрудничество, стратегическая сопряжённость», и что обе страны вместе будут уверенно идти по пути социализма.