Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Джасинда Ардерн приняли участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве и встретились с прессой

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Вьетнама и Министерством транспорта Новой Зеландии в области гражданской авиации. Фото: ВИА