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Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Джасинда Ардерн приняли участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве и встретились с прессой

Во второй половине дня 14 ноября в здании правительства после переговоров премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приняли участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран и дали пресс-конференцию, чтобы объявить результаты переговоров двух премьер-министров
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Вьетнама и Министерством транспорта Новой Зеландии в области гражданской авиации. Фото: ВИА  
* Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Джасинда Ардерн присутствовали на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и обучения Вьетнама и Министерством образования Новой Зеландии; Соглашение о сотрудничестве между Министерством транспорта Вьетнама и Министерством транспорта Новой Зеландии по сотрудничеству в области гражданской авиации.

* Выступая перед прессой, обе стороны высоко оценили тот факт, что две страны имеют и будут открыть рынок для некоторых фруктов, приветствовали подписание соглашений о сотрудничестве в области образования и авиации, провели по этому поводу Семинар по развитию образовательного сотрудничества между университетами.

Стороны также наметили направления для более сильного и глубокого развития вьетнамско-новозеландского стратегического партнерства в ближайшее время на благо каждой страны и содействия миру, процветанию, сотрудничеству и развитию в Азии - Тихом океане.

Стороны договорились хорошо координировать свои действия для подготовки к предстоящему официальному визиту в Новую Зеландию председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

В сфере экономики две страны стремятся довести двусторонний товарооборот до 2 миллиардов долларов США к 2024 году, что еще больше облегчит взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной продукции, координировать эффективное выполнение таких соглашений, как Соглашение о свободной торговле АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия, Соглашение CPTPP, Соглашение RCEP, участниками которых являются обе стороны, и в то же время способствовать дальнейшему увеличению двусторонних инвестиций.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам приветствует инвестиции из Новой Зеландии в области, которые пользуются большим спросом во Вьетнаме, такие как образование и обучение, технологии обработки, производство, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, строительство, информационные технологии, послеуборочная технология обработки…, высоко оценил то, что Новая Зеландия продолжает предоставлять ОПР Вьетнаму в области образования и обучения, развития сельских районов и других областях.

«Я приветствую решение Новой Зеландии удвоить квоту на рабочую силу и отпуск для Вьетнама», — сказал Фам Минь Тьинь.

Вьетнам и Новая Зеландия в очередной раз подтвердили важность мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, разрешения споров мирными средствами на основе международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), полного соблюдения дипломатических и юридических процессов, строгого и в полном объеме выполнения Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорого добивания эффективного и практичного Кодекса поведения (COC).

«Вьетнам всегда придает большое значение сотрудничеству с Новой Зеландией, важным стратегическим партнером Вьетнама в Южно-Тихоокеанском регионе, а также стратегическим партнером АСЕАН», — заявил премьер-министр.

В своем выступлении премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в ходе переговоров стороны рассмотрели результаты и вехи сотрудничества за прошедшее время, при этом они обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами в ближайшее время, особенно после пандемии COVID-19.

По словам премьер-министра Новой Зеландии, подписав два соглашения о сотрудничестве в области образования и транспорта, Новая Зеландия решила расширить проект поддержки Вьетнаму в снижении риска катастроф на плотине. Новая Зеландия готова поддержать Вьетнам в развитии экологически чистого сельского хозяйства, борьбе с изменением климата и содействии сокращению выбросов.

Стороны согласились разрешить импорт некоторых вьетнамских сельскохозяйственных продуктов, таких как драконий фрукт, лайм, в Новую Зеландию, и некоторых новозеландских сельскохозяйственных продуктов, такие как тыквы, клубника, во Вьетнам, с целью повышения двухстороннего товарооборота к 2024 году до 2 миллиардов долларов США.

«Вьетнам играет все более важную роль в регионе и мире. Я жду дальнейшие возможности посетить Вьетнам для развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и Новой Зеландией», — сказала Джасинда Ардерн.

* После участия в церемонии подписания документов о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран и встречи с прессой премьер-министры двух стран обменялись майками женских футбольных сборных двух стран в надежде, что сборные успешно выступят на чемпионате мира по футболу среди женщин, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году.

ВИА

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Во второй половине дня 14 ноября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.
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