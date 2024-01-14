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Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Индонезии Джоко Видодо сопредседательствовал на бизнес-диалоге высокого уровня

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Индонезии Джоко Видодо сопредседательствовал на бизнес-диалоге высокого уровня, состоявшегося в Ханое 13 января утром в рамках государственного визита последнего во Вьетнам.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и президент Индонезии Джоко Видодо. Фото: ВИA  
На встрече, состоявшейся днем ранее, лидеры двух стран выразили общее мнение, что экономические и торговые связи остаются ярким пятном в двусторонних отношениях: за первые 11 месяцев 2023 года объем двусторонней торговли достиг 13 миллиардов долларов США, а к 2028 году, как ожидается, достигнет 15 миллиардов долларов США и даже 18 миллиардов долларов США.

В ходе диалога президент Джоко Видодо предложил двум странам активизировать диалог и высококачественное сотрудничество для реализации их общего видения - стать странами с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Президент Во Ван Тхыонг сказал, что Индонезия открыла биржу по торговле углеродом и продвигает индустрию электронных транспортных средств, выразив надежду, что ведущие вьетнамские предприятия увеличат свои инвестиции в страну, особенно в ее новую столицу, охватывая такие сферы, как электронная автомобильная промышленность, авиация, туризм, недвижимость, наука и технологии, банковское дело, финансы, образование и производство.

В свою очередь, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что визит президента Джоко Видодо и его мнения, высказанные в ходе диалога, побудят предприятия активизировать сотрудничество и инвестиции.

Отметив, что экономическое сотрудничество еще не соответствует двусторонним политическим связям, а также статусу экономик двух стран и ожиданиям обеих сторон, премьер-министр призвал предприятия продолжать сотрудничество и инвестиции, чтобы реализовать соглашения высокого уровня между двумя странами и выполнить поставленные задачи.

Он высоко оценил деятельность индонезийских инвесторов во Вьетнаме, многие проекты которых успешно реализуются, отметив, что страна привлекает инвестиции в такие развивающиеся отрасли, как цифровая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика, экономика знаний и экономика совместного использования, а также халяльная индустрия и сельское хозяйство.

Премьер-министр также выразил надежду, что индонезийские предприятия окажут поддержку своим вьетнамским коллегам в присоединении к цепочкам поставок в Индонезии и во всем мире.

Вьетнам всегда создает оптимальные условия для стабильной, устойчивой и успешной работы предприятий, в том числе из Индонезии, в стране, подтвердил он.

Ранее в тот же день лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, во время рабочего завтрака.

ИЖВ/ВИА

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