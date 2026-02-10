Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга устроили приём для дипломатического корпуса во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с приветственной речью в честь дипломатического корпуса по случаю Нового 2026 года и традиционного праздника Тэт Биньнго. (Фото: ВИА

По случаю Нового 2026 года и традиционного национального праздника Тэт - Весны Биньнго 2026, вечером 9 февраля в Здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга устроили приём дипломатического корпуса, организованный Правительством Социалистической Республики Вьетнам.



В мероприятии приняли участие: член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; заместители Премьер-министра; руководители центральных комитетов, министерств и ведомств; Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина во Вьетнаме Саади Салама - глава дипломатического корпуса во Вьетнаме, а также послы, временные поверенные в делах, главы представительств международных организаций в Ханое вместе с супругами.



Выступая на приёме, от имени Генерального секретаря То Лама, руководителей Партии, Государства и народа Вьетнама Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал послам, главам представительств международных организаций и всем участникам самые тёплые приветствия и наилучшие новогодние пожелания. Он отметил, что 2025 год прошёл прошёл в условиях множества изменений, прорывов и неожиданных, нестандартных и неопределённых факторов; трудности, вызовы и возможности переплетались, причём в целом трудностей и вызовов было больше. Тем не менее мир, сотрудничество и развитие по-прежнему остаются главным течением, общей нитью, объединяющей всех нас, и базовой ценностью, к которой стремятся все государства и народы.



Говоря о Вьетнаме, Премьер-министр подчеркнул, что 2025 год стал всесторонним испытанием управленческих возможностей, способности к адаптации и устойчивости всей политической системы и предпринимательского сообщества. В условиях непрерывно меняющегося мира Вьетнам выбрал путь решительных, последовательных и ответственных действий, активно, инициативно и эффективно участвуя в решении общих глобальных вызовов.



Вьетнам сумел преодолеть трудности и вызовы, достигнув важных результатов развития: экономический рост составил 8,02% - один из самых высоких показателей в регионе и в мире; были выполнены и перевыполнены все 15 из 15 ключевых социально-экономических показателей.



Премьер-министр отметил, что наряду с собственными усилиями Вьетнама этих достижений было бы невозможно добиться без поддержки, солидарности и ценного сотрудничества международных друзей. От имени Генерального секретаря То Лама и руководства Партии и Государства он выразил искреннюю благодарность послам, главам представительств международных организаций, партнёрам, а также государствам, правительствам, высшему руководству и народам стран, которые неизменно поддерживали и сопровождали Вьетнам в деле строительства и защиты Отечества.



Премьер-министр подчеркнул, что, руководствуясь духом и целями, определёнными XIV Всевьетнамским партийным съездом, Вьетнам продолжит последовательно проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику, курс на диверсификацию и многосторонность, быть хорошим другом и надёжным партнёром для всех стран мира, ответственным членом международного сообщества во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и мире; при этом внешняя политика рассматривается как ключевая и постоянная задача.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга приветствовали послов, временных поверенных в делах и глав представительств международных организаций в Ханое вместе с их супругами. (Фото: ВИА).

Премьер-министр выразил надежду и уверенность, что послы, временные поверенные в делах и главы представительств международных организаций в Ханое продолжат эффективно выполнять свою особую роль связующего звена, способствуя всё более прочному, глубокому, практическому и результативному развитию дружественных и кооперационных отношений между Вьетнамом и другими странами и международными организациями - ради более динамичного развития каждого государства и народа, во имя мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого процветания мира.



Он призвал совместно продвигать дух «трёх созиданий», а именно: единство - для созидания силы; сотрудничество - для созидания ресурсов; диалог - для созидания доверия; вместе пожелать миру мира, процветания, цивилизованности и счастья, дальнейшего укрепления и развития дружественных и кооперационных отношений между Вьетнамом и странами, а также международными организациями; чтобы каждый человек и каждая семья встретили Тэт в добром здравии, счастье и с новыми успехами.



Выступая от имени дипломатического корпуса, Посол Палестины во Вьетнаме Саади Салама - глава дипломатического корпуса, подчеркнул, что 2025 год имел для Вьетнама особое значение, ознаменовавшись многочисленными позитивными и обнадёживающими результатами в различных сферах. В частности, успешное проведение XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама стало важной вехой, открывающей новый этап развития страны.



Глава дипломатического корпуса отметил, что Вьетнам вступает в впечатляющий этап своего развития - эпоху подъёма нации с устремлением к глубоким инновациям, повышению качества роста и максимальному раскрытию человеческого потенциала, продолжая достигнутые успехи и открывая современные и устойчивые пути развития на будущее.



Посол пожелал Вьетнаму дальнейшего стабильного и устойчивого развития, уверенного укрепления позиций в новую эпоху, а также дальнейшего упрочения и расширения дружественных и кооперационных отношений между странами на основе доверия, взаимного уважения и взаимной выгоды - во имя мира, стабильности, процветания и устойчивого развития во всём мире.