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Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга устроили прием в честь дипломатического корпуса по случаю Лунного Нового года

13 января в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга поприветствовали дипломатический корпус на банкете, обменявшись наилучшими пожеланиями в преддверии традиционного праздника Лунного Нового года (Тэт).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой на банкете. Фото: tuoitre.vn  
Размышляя о прошедшем годе, премьер-министр Фам Минь Тьинь назвал 2024 год годом стойкости Вьетнама и стремления к подъему. Под руководством Коммунистической партии Вьетнама страна не только добилась впечатляющих темпов роста - более 7%, но и укрепила свою репутацию безопасной гавани для инвесторов и магнита для туристов со всего мира.

Глава правительства выразил уверенность, что дипломаты, живущие и работающие во Вьетнаме, ощутили неподдельную теплоту, искренность, дружелюбие, надежность и живую энергию Вьетнама, а также его безопасность и стабильность.

Он приписал эти успехи неизменной поддержке и дружбе международных друзей и партнеров, выразив глубокую благодарность братским странам, друзьям, партнерам, послам и главам международных организаций за доверие и сотрудничество.

Вступая в новый 2025 год, Вьетнам полон стремлений и решимости вступить в новую эру подъема, процветания и цивилизации. По его словам, он стремится к темпам роста около 8 %, а при идеальных условиях может достичь еще большего.

Чтобы реализовать эти амбиции, Вьетнам остается верен своей внешней политике независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности внешних связей; быть хорошим другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества во имя мира, сотрудничества и развития как на региональном, так и на глобальном уровне.

Партия, государство и народ Вьетнама будут оказывать всю возможную поддержку послам и руководителям международных организаций во Вьетнаме, делая страну не просто местом работы, а вторым домом, где вместе они смогут построить будущее, наполненное процветанием и радостью.

Поздравив Вьетнам с его выдающимися социально-экономическими достижениями и растущим авторитетом на мировой арене, посол Палестины во Вьетнаме Саади Салама призвал к глобальному единству и состраданию, призвав всех защищать справедливость, честность и достоинство; развивать диалог на основе уважения международного права, считая его основой для урегулирования конфликтов и проблем, стоящих перед человечеством; и устанавливать партнерские отношения на основе взаимного уважения для достижения общих целей.

Он пожелал партийным, государственным и правительственным лидерам и народу Вьетнама счастливого Тэта, создающего новые вехи в этой новой эре.

Он представлял себе будущее крепкой дружбы между народами, основанной на мире, любви и надежде, освещающей путь вперед.

ВИА/ИЖВ

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