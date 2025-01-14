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Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга устроили прием в честь дипломатического корпуса по случаю Лунного Нового года
Глава правительства выразил уверенность, что дипломаты, живущие и работающие во Вьетнаме, ощутили неподдельную теплоту, искренность, дружелюбие, надежность и живую энергию Вьетнама, а также его безопасность и стабильность.
Он приписал эти успехи неизменной поддержке и дружбе международных друзей и партнеров, выразив глубокую благодарность братским странам, друзьям, партнерам, послам и главам международных организаций за доверие и сотрудничество.
Вступая в новый 2025 год, Вьетнам полон стремлений и решимости вступить в новую эру подъема, процветания и цивилизации. По его словам, он стремится к темпам роста около 8 %, а при идеальных условиях может достичь еще большего.
Чтобы реализовать эти амбиции, Вьетнам остается верен своей внешней политике независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности внешних связей; быть хорошим другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества во имя мира, сотрудничества и развития как на региональном, так и на глобальном уровне.
Партия, государство и народ Вьетнама будут оказывать всю возможную поддержку послам и руководителям международных организаций во Вьетнаме, делая страну не просто местом работы, а вторым домом, где вместе они смогут построить будущее, наполненное процветанием и радостью.
Поздравив Вьетнам с его выдающимися социально-экономическими достижениями и растущим авторитетом на мировой арене, посол Палестины во Вьетнаме Саади Салама призвал к глобальному единству и состраданию, призвав всех защищать справедливость, честность и достоинство; развивать диалог на основе уважения международного права, считая его основой для урегулирования конфликтов и проблем, стоящих перед человечеством; и устанавливать партнерские отношения на основе взаимного уважения для достижения общих целей.
Он пожелал партийным, государственным и правительственным лидерам и народу Вьетнама счастливого Тэта, создающего новые вехи в этой новой эре.
Он представлял себе будущее крепкой дружбы между народами, основанной на мире, любви и надежде, освещающей путь вперед.