Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга отправились с рабочей поездкой в Кувейт, Алжир и Южную Африку

Утром 16 ноября Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь с его супругой и высокопоставленная делегация Вьетнама, отправились с официальным визитом в Кувейт и Алжир, а также для участия в саммите G20 и проведении двусторонних мероприятий в Южно-Африканской Республике с 16 по 24 ноябрят по приглашению Премьер-министра Государства Кувейт шейха Ахмеда Абдуллы Аль-Ахмада Аль Сабаха, Премьер-министра Народно-Демократической Республики Алжир Сифи Гриеба и Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы - Председателя G20 в 2025 году.

В состав официальной делегации, сопровождающей Премьер-министра Фам Минь Тьиня и его супругу Ле Тхи Бить Чан входят: член Политбюро, Постоянный член Подкомитета по подготовке документов к XIV съезду партии Нгуен Ван Нэн; Секретарь Центрального комитета партии, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; Министр, Заведующий канцелярией Правительства Чан Ван Шон; Председатель петиционного и надзорного комитета Национального собрания Зыонг Тхань Бинь; Министр строительства Чан Хонг Минь; Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг; Министр по делам народностей и религий Дао Нгок Зунг; Генеральный государственный инспектор Доан Хонг Фонг; Заместитель министра обороны, генерал-полковник Нгуен Ван Гау; Заместитель министра общественной безопасности, генерал-полковник Фам Тхе Тунг. В состав делегации также входят Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Государстве Кувейт Нгуен Дык Тханг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Алжирской Народной Демократической Республике Чан Куок Кхань и Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Южно-Африканской Республике Хоанг Ши Кыонг.

Участие Премьер-министра Фам Минь Тьиня в саммите G20 демонстрирует, что Вьетнам придаёт большое значение сотрудничеству с членами G20 и международными партнёрами; подтверждает возрастающую роль, позицию и международный авторитет Вьетнама, а также его всё более активный и ответственный вклад в работу многосторонних конференций и форумов.

Вместе с тем рабочая поездка Премьер-министра отражает последовательную политику Вьетнама, который неизменно уделяет большое внимание отношениям с странами Ближнего Востока и Африки, включая Южную Африку, Кувейт и Алжир.

Рабочая поездка направлена на укрепление политического доверия, дальнейшее углубление отношений дружбы и продвижение всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Южной Африкой, Кувейтом, Алжиром в частности, а также со странами Ближнего Востока и Африки в целом.

Тем самым Вьетнам стремится стимулировать развитие двусторонних отношений с тремя государствами, вывести их на новый уровень, в том числе продвигать подписание соглашений и договорённостей, создающих правовую основу для сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и других областях, обладающих преимуществами и соответствующих потребностям каждой стороны, а также укреплять взаимодействие в международных организациях и на многосторонних форумах.

Рабочая поездка Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Кувейт, Алжир и Южную Африку является дальнейшей реализацией внешнеполитического курса, определённого XIII съездом Коммунистической партии Вьетнама, а также Резолюциями Политбюро № 34-NQ/TW и № 59-NQ/TW о международной интеграции в новой обстановке и Заключением Секретариата № 125-KL/TW от 14 февраля 2025 года о продвижении и повышении уровня многосторонней внешней политики до 2030 года.