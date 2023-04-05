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Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел рабочий завтрак с премьер-министрами Лаоса и Камбоджи
В дружеской и сердечной атмосфере три премьер-министра проинформировали друг друга о социально-экономическом развитии каждой страны, а также обменялись мнениями по сферам сотрудничества между тремя странами и другим международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес.
Три премьер-министра высоко оценили поддержание регулярных контактов и обменов на высоком уровне по всем каналам, в том числе встречи между тремя премьер-министрами, для постоянного укрепления солидарности, дружбы и сотрудничества между тремя странами; договорились о совместной реализации результатов, достигнутых на встрече высокого уровня Вьетнам-Камбоджа-Лаос в Ханое (сентябрь 2021 г.); в то же время высоко оценили организацию многих значимых мероприятий в рамках «Года дружбы Вьетнам-Лаос 2022» и «Года дружбы Вьетнам-Камбоджа 2022», что способствовало повышению осведомленности людей, особенно молодого поколения каждой страны о традиционной солидарности и дружбе между Вьетнамом - Лаосом, Вьетнамом - Камбоджей.
На встрече три премьер-министра договорились активизировать сотрудничество, чтобы соединить три экономики, поддерживать друг друга в построении независимой и самодостаточной экономики, углублено интегрирующей, содержательной и эффективной; создании более благоприятных условий для инвестиционной и деловой деятельности предприятий трех стран; поощрении приграничной торговли и вводе в действие систему сухопутных пограничных ворот между тремя странами; обмене опытом законотворчества, управления и эффективного использования официальной помощи в целях развития (ОПР).
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, премьер-министры Вьетнама и Лаоса еще раз поздравили Камбоджу с успешным выполнением функций председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Межпарламентской ассамблеи стран Юго-Восточной Азии в 2022 году и твердо уверены, что Камбоджа успешно примет 32-е Игры Юго-Восточной Азии и предстоящие выборы в Национальное собрание 7-го созыва.
Три премьер-министра подтвердили, что они будут продолжать тесно координировать свои действия в региональных и международных вопросах, способствуя поддержанию и укреплению солидарности, единства и центральной роли АСЕАН; согласились усилить интеграцию субрегионального сотрудничества с процессом построения сообщества АСЕАН в целях справедливого и устойчивого развития, сокращения разрыва в развитии и содействия связности АСЕАН; приветствовали соглашение трех стран о проведении в 2023 году в Лаосе первой конференции на высоком уровне Национальных собраний трех стран и 12-й конференции на высоком уровне Треугольника развития Камбоджа-Лаос-Вьетнам в Камбодже.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Хун Сен продолжали подтверждать свою поддержку успешного выполнения Лаосом роли председателя АСЕАН в 2024 году.