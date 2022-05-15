Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с премьер-министром Лаоса в США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал премьер-министру Фанхаму Випхавану и партийным и государственным руководителям Лаоса искренние приветствия от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Нгуен Суан Фука и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, поздравил Лаос с положительными результатами в ответ на эпидемию Covid-19, и высоко оценил хорошее сотрудничество между двумя странами как в рамках двустороннего сотрудничества, так и на региональных и международных форумах.

Премьер-министр Лаоса Фанхам Випхаван высоко оценил важные внутренние и внешние достижения Вьетнама за последние годы, особенно в борьбе с эпидемией, быстром восстановлении и социально-экономическом развитии, передал приветствия от партийных и государственных руководителей Лаоса партийным и государственным руководителям Лаоса Вьетнама, поблагодарил Вьетнам за эффективное сотрудничество и поддержку Лаоса в последние годы.

Два премьер-министра выразили удовлетворение прочным развитием большой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом. С начала 2022 года по настоящее время две страны обменялись многими делегациями высокого и разных уровней, включая официальный визит во Вьетнам премьер-министра Фанхама Випхавана (январь 2022 года), координация в серьезной реализации договоренностей, достигнутых на 44-й Заседание Межправительственного комитета под совместным председательством двух премьер-министров в начале года в Ханое. В первом квартале 2022 года двусторонний товарооборот достиг 403,6 млн долларов США, что на 19,22% больше, чем за тот же период 2021 года. Сотрудничество в области обороны - безопасности, образования, транспорта, энергетики... продолжает развиваться.

Две стороны пришли к единому мнению в координации для эффективной реализации соглашений между двумя партиями и правительствами, в регулярном обмене делегациями и контактах на высоком уровне, содействии реализации ключевых проектов сотрудничества, сотрудничестве для эффективного осуществления мероприятий в рамках «Год солидарности и дружбы Вьетнам - Лаос, Лаос - Вьетнам, 2022г.", посвященных 60-летию установления дипломатических отношений (5 сентября 1962 г.) и 45-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве Вьетнам - Лаос (18 июля 1977 г.)

Обсуждая ряд международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, стороны договорились продолжать тесно координировать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, особенно в ООН, АСЕАН и субрегиональных механизмах сотрудничества.

* Также, находясь в Вашингтоне, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел короткие встречи в кулуарах саммита с президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Малайзии Дато Шри Исмаилом Сабри Бин Яакобом и премьер-министром Таиланда Праютом Чано-ча, продвигая важное содержание двустороннего сотрудничества с этими странами, а также обмениваясь мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.