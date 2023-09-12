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Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом США Джо Байденом
Премьер-министр подтвердил последовательную позицию Вьетнама, рассматривающего Соединенные Штаты как стратегически важного партнера, приветствовал поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама и в то же время предложил США продолжать содействовать конкретным формам сотрудничества для реализации вышеуказанного обязательства.
Два лидера выразили удовлетворение глубоким развитием отношений Вьетнама и США на всех трех уровнях: двустороннем, региональном и международном, в которых экономика, торговля и инвестиции продолжают оставаться яркой, движущей силой двусторонних отношений с товарооборотом более 123 миллиардов долларов США в 2022 году. Важные прогрессы достигаются в сотрудничестве между двумя странами в области науки - технологий, образования - обучения, безопасности - обороны и преодоления последствий войны, реагирования на изменение климата, обменов между людьми...
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество является «вечным двигателем» двусторонних отношений, попросив американскую сторону в ближайшее время признать правила рыночной экономики Вьетнама, а также усовершенствовать рамки Соглашения по торговле и инвестициям.
Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам является инициативным, активным и ответственным членом международного сообщества, и надеется, что Соединенные Штаты продолжат оказывать практическую поддержку миротворческой деятельности Вьетнама в Организации Объединенных Наций. В контексте того, что мир сталкивается с нетрадиционными вызовами безопасности в глобальном масштабе, премьер-министр высоко оценил роль многосторонности и попросил Соединенные Штаты продолжать выделять ресурсы для эффективной реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-США, дальше углублять партнерство Меконг-США посредством конкретных и существенных проектов по реагированию и управлению изменением климата, устойчивому управлению водными ресурсами, обеспечению продовольственной безопасности, энергетическому переходу, развитию человеческих ресурсов... в субрегионе Меконга.
Премьер-министр выразил соболезнования с президентом Байденом и американским народом в связи с 22-ой годовщиной атаки 11 сентября, подчеркнув позицию Вьетнама по борьбе с терроризмом в любой форме.
По этому случаю премьер-министр поблагодарил и попросил президента Байдена и американские власти продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в США.
* До встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент США Джо Байденпосетили фотовыставку о вьетнамско-американском сотрудничестве, данную ВИА.
На выставке представлены 15 фотографий, резюмирующих типичные вехи в отношениях между двумя странами с момента нормализации отношений. Среди них: официальное установление дипломатических отношений (в 1995 году), установление всестороннего партнерства (в 2013 году), визиты во Вьетнам президентов США и визиты в США руководителей вьетнамской Партии и государства. На выставке представлены также фотографии сенаторов США, внесших важный вклад в нормализацию отношений между двумя странами, таких как: Джон Маккейн, Джон Керри, Патрик Лихи; изображения сотрудничества двух стран в экономике, торговле, инвестициях...