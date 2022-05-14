Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом США Джо Байденом

Президент США Джо Байден встречает премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Джо Байден обсудили двусторонние отношения между Вьетнамом и США, а также региональные и международные вопросы.

Фам Минь Тьинь поздравил Джо Байдена с достижениями за первые 14 месяцев пребывания у власти.

Джо Байден заявил, что эпидемия COVID-19 в США полностью взята под контроль, уровень безработицы упал до более чем 3,6%. Правительство США создало более 9,8 млн рабочих мест, а средняя заработная плата увеличилась на 5,5%.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь оценил вьетнамско-американские отношения как особые отношения. Две страны преодолели болезненное прошлое войны, сотрудничают друг с другом и содействуют все более предметному и эффективному Всеобъемлющему партнерству.

Вьетнам надеется, что США будут продолжать поддерживать, помогать и сотрудничать с Вьетнамом в тех областях, которые являются сильными у США, у Вьетнама потенциальными и заинтересованными, таких как профилактика заболеваний, цифровая трансформация, диверсификация цепочек поставок, борьба с изменением климата, подготовка кадров.

Президент Джо Байден поделился, что лично он всегда очень любит страну и народ Вьетнама. При работе сенатором он и его друг и коллега Джон Маккейн лоббировали в политическом мире США развитие отношений с Вьетнамом.

Президент Джо Байден заявил, что как ведущая развитая страна США готовы сотрудничать и помогать развивающимся и менее развитым странам во многих областях, включая экономическое и торговое развитие, торговлю, профилактику заболеваний и реагирование на изменение климата.

В частности, в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 президент Джо Байден заявил, что его администрация лоббировала в Конгрессе США выделение 21 миллиарда долларов США для поддержки стран вакцинами, лекарствами, медицинским оборудованием, а также укрепляла сотрудничество со странами для эффективного реагирования на будущие эпидемии не только на благо США, но и на благо других стран, друзей, партнеров, международного сообщества и всего мира.

Джо Байден подтвердил, что США приложат все усилия для увеличения поддержки Вьетнама и других стран региона в этой области.

Со своей стороны премьер-министр Фам Минь Тьинь согласился с тем, что вопросы изменения климата, эпидемии и другие нетрадиционные вызовы безопасности являются глобальными проблемами, поэтому странам необходим глобальный подход, поддерживающий многосторонность и солидарность для совместного решения этих проблем.

Премьер-министр пожелал, чтобы США укрепляли сотрудничество и поддерживали Вьетнам в развитии «зеленой» экономики, экономики замкнутого цикла, диверсификации цепочек поставок и переходе на устойчивую энергетику.

Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, президент Джо Байден пришел к единому мнению с премьер-министром Фам Минь Тьиньем об уважении независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов государств, не применении силы, мирным путем разрешении споров и конфликтов на основе международное право и Устав Организации Объединенных Наций, обеспечении свободы судоходства и пролета в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).

По этому случаю премьер-министр Вьетнама передал президенту Джо Байдену приглашения посетить Вьетнам в ближайшее время от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Нгуен Суан Фук. Джо Байден поблагодарил и сказал, что организует визит во Вьетнам в удобное для обеих сторон время.



