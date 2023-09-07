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Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом Кореи Юн Сок Ёлем
Со своей стороны президент Юн Сок Ёль подтвердил, что Вьетнам является ключевым партнером Кореи в процессе реализации Индо-Тихоокеанской стратегии, искренне поблагодарил руководство и народа Вьетнама за теплый и уважительный прием во время недавнего своего визита во Вьетнам, высоко оценил тесную координацию между двумя сторонами по реализации результатов визита, включая Программу действий по реализации всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Кореей.
Юн Сок Ёль поблагодарил правительство Вьетнама за внимание и создание благоприятных условий для корейского бизнеса, работающего во Вьетнаме.
Лидеры двух стран договорились активизировать деятельность по обмену делегациями высокого и общего уровня, приложить усилия по дальнейшему развитию торгового, инвестиционного и образовательного сотрудничества, подтвердив, что будут продолжать тесно координировать свои действия для более глубокого и всестороннего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Кореей, активно способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.