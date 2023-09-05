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Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо

Во второй половине дня 4 сентября 2023 года по случаю участия в 43-м саммите АСЕАН в Джакарте, Индонезия, премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече лидеры двух стран высоко оценили позитивное развитие вьетнамско-индонезийского стратегического партнерства, намеченное после встречи в Лабуан Баджо в мае 2023 года. Лидеры двух стран подтвердили, что на основе драгоценных ценностей традиционных дружеских отношений, заложенных президентом Хо Ши Мином и президентом Сукарно, две страны будут укреплять обмены на высоком уровне, установив веху к 10-летию Стратегического партнерства в 2023 году и 70-летию дипломатических отношений, 80-летию Национального дня двух стран в 2025 году, договорились активно способствовать повышению эффективности механизмов двустороннего сотрудничества и хорошо координировать реализацию подписанных соглашений и договоренностей.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум странам поддерживать рост торговли в более сбалансированном направлении, стремясь довести двусторонний товарооборот до 15 миллиардов долларов США к 2028 году, совместно продвигать инвестиции, особенно в новые области, такие как цифровая экономика, зеленая экономика, энергический переход и развитие экосистемы электромобилей. Премьер-министр Вьетнама попросил Индонезию ограничить применение мер торговой защиты к вьетнамскому экспорту, создать благоприятные условия для доступа вьетнамской сельскохозяйственной и халяльной продукции на индонезийский рынок, а также сотрудничать в разработке новых стратегических цепочек поставок, попросил Индонезию признать усилия Вьетнама по управлению деятельностью рыболовных судов, минимизации незаконной, несообщаемой и нерегулируемой (ННН) рыболовной деятельности.

Президент Индонезии приветствовал премьер-министра Фам Минь Тьиня в Индонезии для участия в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним конференциях, поблагодарил и оценил активную поддержку и помощь Вьетнама Индонезии в ее роли председателя АСЕАН в 2023 году. Президент Джоко Видодо приветствовал инвестиции вьетнамских предприятий, в том числе Vinfast, в Индонезию, предложил двум странам укреплять морское сотрудничество, сотрудничество в устойчивом рыболовстве и в ближайшее время подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рыболовстве.

Обсуждая региональные и международные вопросы, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам поддерживает и тесно координирует свои действия с Индонезией для обеспечения успеха 43-го саммита АСЕАН и Года индонезийского председательства АСЕАН в 2023 году, способствуя укреплению солидарности, единства и центральной роли АСЕАН, поддержанию обстановки мира, стабильности, сотрудничества и общего развития в регионе.

Что касается проблемы Восточного моря, два лидера подтвердили свою поддержку поддержанию солидарности и согласованных принципов АСЕАН по проблеме Восточного моря, особенно скорее достижение АСЕАН и Китаем эффективного и действенного COC в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

В ходе встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь почтительно передал приглашение генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга президенту Джоко Видодо посетить Вьетнам в ближайшее время. Президент Видодо с радостью принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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