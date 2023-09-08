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Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с министром иностранных дел России

На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь и министр иностранных дел С.Лавров подтвердили, что ценят всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
По словам спецкора ВИА, 7 сентября по случаю участия в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним конференциях в Джакарте (Индонезия) премьер-министр Фам Минь Тьинь провел короткую встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь и министр иностранных дел С.Лавров подтвердили, что ценят всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами и желают продолжать развивать отношения во всех аспектах, особенно продолжать наращивать обмены, обмениваться делегациями на всех уровнях, развивать сотрудничество во всех областях, особенно сотрудничество по преодолению последствий пандемии COVID-19 для устойчивого развития. При этом они подчеркнули, что необходимо эффективно развертывать механизмы и соглашения сотрудничества, устранять текущие трудности и препятствия для расширения торговли, коммерции, туризма, а также развивать сотрудничество в других сферах.

Также на встрече стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, выразив желание продолжать способствовать поддержанию мира, сотрудничества и развития Юго-Восточной Азии, Европы и всего мира.

ИЖВ/ВИА

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