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Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел аудиенцию с Президентом Казахстана

Во второй половине дня 21 августа состоялась аудиенция премьер-министра Фам Минь Тьиня с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым по случаю его официального визита во Вьетнам с 20 по 22 августа 2023 года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече премьер-министр Вьетнама подтвердил, что страна всегда придает большое значение дружбе с традиционными друзьями в Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, и желает дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между двумя странами на благо двух народов.

Обсуждая конкретные меры по развитию двустороннего сотрудничества, Фам Минь Тьинь приветствовал позитивные сдвиги в двухсторонних отношениях, особенно в политико-дипломатической, экономической и торговой сферах. Он предложил сторонам и впредь развивать обмены и контакты на всех уровнях, в том числе на высшем, поддерживать друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях, особенно в Организации Объединенных Наций, Совещании по координации действий и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение своим первым визитом во Вьетнам и поблагодарил Премьер-министра Фам Минь Тьиня за прием. Президент подтвердил, что Казахстан рассматривает Вьетнам как важного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе и желает и дальше укреплять традиционную дружбу и многоплановое сотрудничество с Вьетнамом, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций на основе общих ценностей и интересов.

Фам Минь Тьинь высоко оценил эффективную реализацию двумя странами Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и подтвердил, что у обеих сторон еще есть много возможностей и потенциала, чтобы дополнять друг друга в развитии. Фам Минь Тьинь предложил Казахстану и впредь способствовать доступу на казахстанский рынок основных товаров Вьетнама, таких как сельскохозяйственная продукция, морепродукты, текстиль и мебель. Стороны будут координировать и содействовать пересмотру Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС для дальнейшего содействия двусторонней торговле и инвестициям.

Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что он поручит Правительству Казахстана сосредоточиться на развитии сотрудничества в областях, упомянутых Премьер-министром Фам Минь Тьинем, сосредоточив внимание в областях, таких как транспорт и логистика, культура, туризм, финансы, цифровые трансформация…. Президент пожелал дальше продвигать роль Вьетнамско-Казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также координацию в реализации конкретных проектов сотрудничества между двумя странами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что подписание двустороннего соглашения об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов и Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма во время визита откроет больше возможностей для народной дипломатии, развития туристического сотрудничества и торговых обменов между двумя странами.

Пользуясь случаем, премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил государство и власти Казахстана за поддержку граждан Вьетнама в Казахстане.

ВИА/ИЖВ

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