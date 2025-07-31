Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Завершить строительство 3 000 км автомагистралей в 2025 году

Утром 31 июля Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, Глава Государственного руководящего комитета по реализации национально значимых и приоритетных проектов в сфере транспорта, провёл 19-е заседание Комитета для подведения итогов работы за первое полугодие и определения задач на ближайшее время, а также промежуточного подведения итогов кампании «500 дней и ночей соревнований по завершению строительства 3 000 км автомагистралей».
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на 19-м заседании Государственного руководящего комитета по ключевым национальным транспортным проектам 31 июля. Фото: ВИА  
Заседание проходило в режиме видеоконференции из здания Правительства с подключением 26 провинций и городов центрального подчинения, на территории которых реализуются проекты.

Вступая в обсуждение, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что развитие инфраструктуры способствует росту экономики, создаёт новое пространство для развития, снижает издержки для предприятий и населения, а также повышает конкурентоспособность продукции.

В связи с этим, с начала года Правительство и Премьер-министр реализовали ряд решений по ускоренному развитию инфраструктуры. Цель — построить дополнительно более 1 000 км автодорог, чтобы довести общую протяжённость автомагистралей до 3 000 км к 2025 году; инвестировать в строительство 1 000 км прибрежных дорог; продвигать реализацию проектов по строительству международного аэропорта Лонгтхань, терминала Т3 аэропорта Таншоннят и морских портов; активно готовить освобождение площадей для строительства высокоскоростной железной дороги по оси Север–Юг и железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон.

Премьер-министр отметил, что с настоящего момента до 31 декабря 2025 года остаётся всего 5 месяцев, времени мало, задач много, требования высоки. Он потребовал от участников заседания сосредоточиться на оценке итогов работы Руководящего комитета за первое полугодие 2025 года, чётко обозначить существующие проблемы и затруднения, а также предложить меры по дальнейшей реализации задач; подвести промежуточные итоги кампании «500 дней и ночей соревнований по завершению строительства 3 000 км автомагистралей» и обсудить план её итогового отчёта.

Особое внимание было уделено докладам от местных властей о ходе передачи земель, переносе инженерной инфраструктуры, существующих трудностях, связанных со строительными материалами (если имеются), а также о ходе реализации проектов, за которые они несут ответственность — особенно тех, которые включены в план по завершению 3 000 км автомагистралей к 2025 году. Обсуждались также преимущества и трудности при управлении инвестиционным строительством в условиях двухуровневой системы власти и в рамках переданных полномочий государственного управления.

Премьер-министр особо подчеркнул важность завершения строительства 3 000 км автомагистралей — это не только практическая реализация Резолюции 13-го съезда КПВ, но и «приказ сердца». Он отметил, что в духе Августовской революции министерства, ведомства и местные органы власти уже приложили усилия и теперь должны прилагать их ещё больше, уже работали эффективно — теперь нужно работать ещё эффективнее, действовать быстрее, смелее и решительнее, чтобы завершить строительство 3 000 км автомагистралей в этом году.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Чан Тхань Ман успешно завершил рабочую поездку в Швейцарию

Председатель НС Чан Тхань Ман успешно завершил рабочую поездку в Швейцарию

Утром 31 июля Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман, его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга и высокопоставленная делегация Вьетнама вернулись в столицу Ханой, завершив успешную рабочую поездку в Швейцарию, где они приняли участие в 6-й Конференции спикеров парламентов мира и провели ряд двусторонних мероприятий.
ПОДРОБНЕЕ

Top