НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Завершить строительство 3 000 км автомагистралей в 2025 году
Вступая в обсуждение, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что развитие инфраструктуры способствует росту экономики, создаёт новое пространство для развития, снижает издержки для предприятий и населения, а также повышает конкурентоспособность продукции.
В связи с этим, с начала года Правительство и Премьер-министр реализовали ряд решений по ускоренному развитию инфраструктуры. Цель — построить дополнительно более 1 000 км автодорог, чтобы довести общую протяжённость автомагистралей до 3 000 км к 2025 году; инвестировать в строительство 1 000 км прибрежных дорог; продвигать реализацию проектов по строительству международного аэропорта Лонгтхань, терминала Т3 аэропорта Таншоннят и морских портов; активно готовить освобождение площадей для строительства высокоскоростной железной дороги по оси Север–Юг и железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон.
Премьер-министр отметил, что с настоящего момента до 31 декабря 2025 года остаётся всего 5 месяцев, времени мало, задач много, требования высоки. Он потребовал от участников заседания сосредоточиться на оценке итогов работы Руководящего комитета за первое полугодие 2025 года, чётко обозначить существующие проблемы и затруднения, а также предложить меры по дальнейшей реализации задач; подвести промежуточные итоги кампании «500 дней и ночей соревнований по завершению строительства 3 000 км автомагистралей» и обсудить план её итогового отчёта.
Особое внимание было уделено докладам от местных властей о ходе передачи земель, переносе инженерной инфраструктуры, существующих трудностях, связанных со строительными материалами (если имеются), а также о ходе реализации проектов, за которые они несут ответственность — особенно тех, которые включены в план по завершению 3 000 км автомагистралей к 2025 году. Обсуждались также преимущества и трудности при управлении инвестиционным строительством в условиях двухуровневой системы власти и в рамках переданных полномочий государственного управления.
Премьер-министр особо подчеркнул важность завершения строительства 3 000 км автомагистралей — это не только практическая реализация Резолюции 13-го съезда КПВ, но и «приказ сердца». Он отметил, что в духе Августовской революции министерства, ведомства и местные органы власти уже приложили усилия и теперь должны прилагать их ещё больше, уже работали эффективно — теперь нужно работать ещё эффективнее, действовать быстрее, смелее и решительнее, чтобы завершить строительство 3 000 км автомагистралей в этом году.