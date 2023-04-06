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Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершил свою рабочую поездку для участия в саммите Международной комиссии по реке Меконг

Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершил свою рабочую поездку для участия в саммите Международной комиссии по реке Меконг
  Церемония прощания с премьер-министром Фам Минь Тьинем в международном аэропорту Ваттай во Вьентьяне, Лаос. (Фото: ВИА)  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, ровно в 18:35 5 апреля в аэропорт Нойбай (Ханой) прибыл специальный самолет с премьер-министром Фам Минь Тьинем и высокопоставленной делегацией вьетнамского правительства, которые благополучно завершили рабочую поездку для участия в 4-м саммите Международной комиссии по реке Меконг во Вьентьяне (Лаос).

Менее чем за 24 часа в Лаосе, наряду с участием в 4-м саммите Международной комиссии по реке Меконг, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочий завтрак с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сифандоне и премьер-министром Камбоджи Самдеком Течо Хун Сеном; рабочую встречу с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипандоне.

Присутствуя на 4-м саммите Международной комиссии по реке Меконг, премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с важной речью, заявив о вызовах, которые были и происходят с рекой Меконг и ее бассейном; оценив деятельность Комиссии по реке Меконг и сотрудничество партнеров по диалогу, партнеров по развитию, международных и региональных организаций, общественных организаций.

Особенно, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил пять пунктов, которые страны-члены MRC и международное сообщество должны реализовать, а также сотрудничать и поддерживать в целях защиты реки, ради законных и справедливых интересов всех стран и людей, проживающих в бассейне; обеспечить гармонию между людьми и природой, между сегодняшним и будущими поколениями; ради общей цели устойчивого развития бассейна реки Меконг, чтобы никого не остался позади.

Присутствие премьер-министра на саммите с четкими посланиями проявило интерес и способствовало проактивной и активной роли Вьетнама в реагировании на вызовы, связанные с укреплением солидарности и сотрудничества в Международной комиссии по реке Меконг, а также решению вызовов, обеспечению интересов стран в бассейне, включая интересы Вьетнама.

На двусторонних встречах с премьер-министрами Лаоса и Камбоджи премьер-министр Фам Минь Тьинь пересмотрел результаты сотрудничества в прошедшее время, договорился укреплять сотрудничество в предстоящее время, в том числе соединение экономики трех стран, поддерживая друг друга в построении независимой и самостоятельной экономики с обширной, существенной и эффективной международной интеграцией.

Он отметил важность содействия эффективному выполнению задач, поставленных Политбюро Коммунистической партии Вьетнама и Политбюро Народно-революционной партии Лаоса под девизом «гармония интересов, разделение рисков».

Рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня была короткой, но позволила добиться важных результатов, продемонстрировав политическую приверженность Вьетнама и его роль в Международной комиссии по реке Меконг; в то же время укреплять и активировать добрососедские отношения, солидарность и дружбу между Вьетнамом и Лаосом, Вьетнамом и Камбоджей; проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности, будучи добрым другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.

ВИА/ИЖВ

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