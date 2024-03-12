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Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершил рабочую поездку в Австралию и Новую Зеландию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация вернулись в Ханой утром 12 марта, завершив поездку на Специальный саммит АСЕАН-Австралия, посвященный 50-летию установления диалоговых отношений, и проведения официальных визитов в Австралию и Новую Зеландию с 5 по 11 марта.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамские студенты, обучающиеся в Университете Виктории, Новая Зеландия. Фото: ВИA  
На специальном саммите АСЕАН – Австралия лидеры подчеркнули важность и ценность всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и Австралией, определили основные направления продвижения всестороннего сотрудничества во всех областях в предстоящее время.

Они приняли Мельбурнскую декларацию «Партнерство во имя будущего» и заявление лидеров АСЕАН и Австралии о видении «Партнерство во имя мира и процветания», которые служат основой для реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и Австралией в ближайшее время.

На заседаниях специального саммита премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость создания прорывов и продвижения взаимных обязательств для дальнейшего укрепления отношений АСЕАН и Австралии в честь 50-летней годовщины.

В частности, он провел двусторонние встречи с главами делегаций, включая лидеров стран АСЕАН, Тимор-Лешти, Австралии и Новой Зеландии, а также с генеральным секретарем АСЕАН, сосредоточившись на обсуждении вопросов укрепления дружбы и развития двустороннего сотрудничества.

Официальные визиты премьер-министра в Австралию и Новую Зеландию были успешными во всех аспектах и стали важной вехой в отношениях между Вьетнамом и этими двумя странами. В частности, Вьетнам и Австралия повысили статус своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, а Вьетнам и Новая Зеландия договорились продвигать двусторонние отношения на новую высоту.

Также в ходе визитов стороны подписали около 30 документов о сотрудничестве в области образования, подготовки человеческих ресурсов, инноваций, товаров и услуг, авиации, энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, инвестиций, финансов, банковского дела, сельского хозяйства, окружающей среды, труда и занятости, юстиции и обороны.

ВИА/ИЖВ

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