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Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершил рабочую поездку в Австралию и Новую Зеландию
Они приняли Мельбурнскую декларацию «Партнерство во имя будущего» и заявление лидеров АСЕАН и Австралии о видении «Партнерство во имя мира и процветания», которые служат основой для реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и Австралией в ближайшее время.
На заседаниях специального саммита премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость создания прорывов и продвижения взаимных обязательств для дальнейшего укрепления отношений АСЕАН и Австралии в честь 50-летней годовщины.
В частности, он провел двусторонние встречи с главами делегаций, включая лидеров стран АСЕАН, Тимор-Лешти, Австралии и Новой Зеландии, а также с генеральным секретарем АСЕАН, сосредоточившись на обсуждении вопросов укрепления дружбы и развития двустороннего сотрудничества.
Официальные визиты премьер-министра в Австралию и Новую Зеландию были успешными во всех аспектах и стали важной вехой в отношениях между Вьетнамом и этими двумя странами. В частности, Вьетнам и Австралия повысили статус своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, а Вьетнам и Новая Зеландия договорились продвигать двусторонние отношения на новую высоту.
Также в ходе визитов стороны подписали около 30 документов о сотрудничестве в области образования, подготовки человеческих ресурсов, инноваций, товаров и услуг, авиации, энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, инвестиций, финансов, банковского дела, сельского хозяйства, окружающей среды, труда и занятости, юстиции и обороны.