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Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершает турне по Европе

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация 23 января вернулись в Ханой, завершив турне по Европе с 16 по 23 января для участия в 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и официальных визитов в Венгрию и Румынию.
  Встреча между премьер-министром Фам Минь Тьинем и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте 22 января. Фото: ВИA  
Во время своего двухдневного пребывания в Давосе премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в более чем 30 мероприятиях, в том числе в страновом стратегическом диалоге ВЭФ по Вьетнаму и диалоге о глобальном видении Вьетнама, а также выступил с речью на других мероприятиях ежегодной встречи ВЭФ.

Мероприятия оставили у участников сильное впечатление о выдающихся социально-экономических достижениях страны, направлениях и стратегиях развития, независимой и самодостаточной внешней политике, а также ответственном и эффективном вкладе в региональный и глобальный мир и развитие.

По этому случаю он также провел более 20 встреч с лидерами стран, международных организаций и крупных предприятий с целью дальнейшей активизации отношений с партнерами в различных областях, особенно в экономике, торговле, инвестициях, науке, технологиях, цифровой трансформации, зеленом переходе, здравоохранении и интеллектуальной собственности.

В ходе официальных визитов в Венгрию и Румынию премьер Фам Минь Тьинь принял участие в более чем 30 встречах со всеми высокопоставленными руководителями государств, правительств, парламентов и политических партий этих двух стран. Он также выступил с программными речами в университетах, принял участие в бизнес-форумах, встретился с представителями ассоциаций дружбы двух стран с Вьетнамом, пообщался с вьетнамскими сообществами и посетил некоторые экономические и научно-технические учреждения этих стран.

Вьетнам и две европейские страны договорились о расширении сотрудничества во всех сферах. В это же время вьетнамская сторона выразила готовность служить мостом, связывающим Венгрию и Румынию с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), две последние страны заявили, что они также помогут соединить Вьетнам с Европой.

Вьетнам и европейские страны также договорились полностью реализовать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и убедить оставшиеся страны ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

В ходе визитов был подписан ряд документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе около 30 документов о сотрудничестве в сфере образования и профессиональной подготовки между вьетнамскими университетами и учебными заведениями двух стран.

Глава правительства также встретился с представителями вьетнамских общин в Венгрии и Румынии.

Официальные визиты ознаменовали важные вехи в развитии всеобъемлющего партнерства Вьетнама и Венгрии и традиционного и дружественного партнерства Вьетнама и Румынии. Они укрепили политическое доверие и способствуют всестороннему сотрудничеству, более ориентированному на результат, во имя процветания каждой страны, а также регионального и глобального мира, стабильности, сотрудничества и развития.

ВИА/ИЖВ

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