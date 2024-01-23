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Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершает турне по Европе
Мероприятия оставили у участников сильное впечатление о выдающихся социально-экономических достижениях страны, направлениях и стратегиях развития, независимой и самодостаточной внешней политике, а также ответственном и эффективном вкладе в региональный и глобальный мир и развитие.
По этому случаю он также провел более 20 встреч с лидерами стран, международных организаций и крупных предприятий с целью дальнейшей активизации отношений с партнерами в различных областях, особенно в экономике, торговле, инвестициях, науке, технологиях, цифровой трансформации, зеленом переходе, здравоохранении и интеллектуальной собственности.
В ходе официальных визитов в Венгрию и Румынию премьер Фам Минь Тьинь принял участие в более чем 30 встречах со всеми высокопоставленными руководителями государств, правительств, парламентов и политических партий этих двух стран. Он также выступил с программными речами в университетах, принял участие в бизнес-форумах, встретился с представителями ассоциаций дружбы двух стран с Вьетнамом, пообщался с вьетнамскими сообществами и посетил некоторые экономические и научно-технические учреждения этих стран.
Вьетнам и две европейские страны договорились о расширении сотрудничества во всех сферах. В это же время вьетнамская сторона выразила готовность служить мостом, связывающим Венгрию и Румынию с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), две последние страны заявили, что они также помогут соединить Вьетнам с Европой.
Вьетнам и европейские страны также договорились полностью реализовать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и убедить оставшиеся страны ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).
В ходе визитов был подписан ряд документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе около 30 документов о сотрудничестве в сфере образования и профессиональной подготовки между вьетнамскими университетами и учебными заведениями двух стран.
Глава правительства также встретился с представителями вьетнамских общин в Венгрии и Румынии.
Официальные визиты ознаменовали важные вехи в развитии всеобъемлющего партнерства Вьетнама и Венгрии и традиционного и дружественного партнерства Вьетнама и Румынии. Они укрепили политическое доверие и способствуют всестороннему сотрудничеству, более ориентированному на результат, во имя процветания каждой страны, а также регионального и глобального мира, стабильности, сотрудничества и развития.