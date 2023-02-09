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Премьер-министр Фам Минь Тьинь в Сингапуре возложил цветы к памятнику президенту Хо Ши Мину
* Также утром 9 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой посетили Сингапурский ботанический сад, где выращивается более 30.000 видов растений. Сад знаменит своей зоной орхидей, где растут 1.000 видов естественных и 2.000 видов гибридных орхидей. Здесь премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии и дал название новому виду орхидей, который будет называться «Фам Ле Чан Тьинь». Орхидея «Фам Ле Чан Тьинь» представляет собой гибридную орхидею с сильной жизненной силой и естественным цветением. Прямостоячие и крепкие соцветия состоят из 5-7 ярких звездчатых цветков. Лепестки жемчужно-белые с бледно-фиолетовыми оттенками. Цветок символизирует сильную жизненную силу, полный ярких красок.
Руководитель зоны орхидей сказал, что эта новая орхидея была выведена из естественного вьетнамского и сингапурского видов орхидей.