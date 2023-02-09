Báo Ảnh Việt Nam

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь в Сингапуре возложил цветы к памятнику президенту Хо Ши Мину

По сообщению спецкора ВИА, в ходе официального визита в Сингапур утром 9 февраля (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой возложил цветы к памятнику президенту Хо Ши Мину в Музее азиатских цивилизаций и посетил Сингапурский ботанический сад. На большом пространстве музея торжественно установлен памятник президенту Хо Ши Мину, а также памятники многим другим азиатским лидерам и знаменитостям. Премьер-министр, его супруга и делегация возложили цветы, почтив память о больших заслугах Президента Хо Ши Мина, героя национального освобождения, мировой культурной знаменитости.

* Также утром 9 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой посетили Сингапурский ботанический сад, где выращивается более 30.000 видов растений. Сад знаменит своей зоной орхидей, где растут 1.000 видов естественных и 2.000 видов гибридных орхидей. Здесь премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии и дал название новому виду орхидей, который будет называться «Фам Ле Чан Тьинь». Орхидея «Фам Ле Чан Тьинь» представляет собой гибридную орхидею с сильной жизненной силой и естественным цветением. Прямостоячие и крепкие соцветия состоят из 5-7 ярких звездчатых цветков. Лепестки жемчужно-белые с бледно-фиолетовыми оттенками. Цветок символизирует сильную жизненную силу, полный ярких красок.

Руководитель зоны орхидей сказал, что эта новая орхидея была выведена из естественного вьетнамского и сингапурского видов орхидей.

ВИА/ИЖВ

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