Премьер-министр Фам Минь Тьинь в своем выступлении в CSIS подчеркнул важность искренности, доверия и ответственности за лучший мир

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) беседует с послом США и представителем CSIS. (Фото: baochinhphu.vn)

По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, в контексте глубоких, быстрых и непредсказуемых изменений в международной ситуации как правительствам, так и ученым необходимо укреплять координацию, обмен информацией и идеями, чтобы вместе построить лучший мир.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам как активный и ответственный член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и международного сообщества всегда стремится вносить свой вклад в диалог и сотрудничество, а также готов играть активную и проактивную роль в соответствии со своим потенциалом и положением.

Вьетнам стремится стать индустриально развитой развивающейся страной, ориентированной на современность, и к 2025 году выйти из группы стран с низким средним уровнем дохода. Он стремится стать к 2030 году развивающейся страной с современной промышленностью и доходом выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода.

Премьер-министр сказал, что стремления Вьетнама связаны со стремлениями к миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и мире.

Он выразил надежду, что США и их партнеры будут сотрудничать и поддерживать Вьетнам в реализации этого стратегического видения, заявив, что это откроет большие возможности для более всестороннего и более глубокого сотрудничества между Вьетнамом и США, а также другими странами.

Вьетнам готов к диалогу и сотрудничеству для преодоления разногласий, способствуя миру.

Премьер-министр Вьетнама отметил, что по этой причине в процессе разрешения споров и конфликтов в регионе и мире, включая Восточное море - важное море для стран внутри и за пределами региона, Вьетнам всегда выступал за сохранение мира и стабильности; обеспечение безопасности и свободы судоходства, авиации; защиту законных прав и интересов; урегулирование споров мирными средствами и посредством диалога на основе уважения международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС); эффективное и полное выполнение Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), активно работая над скорейшим заключением эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC).

Вьетнам активно участвовал и продвигал свою роль в многосторонних механизмах, особенно в АСЕАН, ООН, региональных и межрегиональных организациях, а также в субрегиональных механизмах сотрудничества Меконга в соответствии с конкретными требованиями и возможностями, ответственно участвовал в решении общих международных и региональных проблем.

Премьер-министр Вьетнама заявил, что Вьетнам проявлял инициативу, активность и ответственность в продвижении своей роли непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на периоды 2008–2009 и 2020–2021 годов. С июня 2014 года он принимает непосредственное участие и предоставляет военный персонал для миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Страна также была местом проведения 2-го саммита США и КНДР в 2019 году.

Что касается украинского вопроса, Вьетнам поддерживает и готов присоединиться к усилиям и инициативам международного сообщества для содействия диалогу сторон для поиска долгосрочных и устойчивых решений, сказал Фам Минь Тьинь, добавив, что страна предоставила Украине гуманитарную помощь в размере 500.000 долл. США.

Вьетнам и США прошли долгий путь, демонстрируя искренность и укрепляя взаимное доверие. Прежде всего, обе стороны продемонстрировали свою решимость в преодолении последствий войны. С момента нормализации отношений в 1995 году двусторонние отношения постоянно развивались во многих аспектах.

На основе почти трех десятилетий отношений между двумя странами премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость искренности, доверия, уважения и постоянной ответственности в преодолении последствий войны, чтобы залечить раны обоих народов и способствовать сотрудничеству между двумя странами для удовлетворения чаяний и интересов своего народа, содействуя миру и стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и мире, что и было подтверждено обеими сторонами во время визита в США Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в 2015 году.

Глава вьетнамского правительства отметил, что, поскольку США и многие страны наблюдают за Индо-Тихоокеанским регионом, в то время как Вьетнам продвигает реализацию амбициозных целей в области развития, две страны сталкиваются с новыми возможностями для развития своего партнерства стабильным, долгосрочным, содержательным, эффективным и интенсивным образом, особенно в сфере экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, цифровой трансформации, качественной подготовки кадров и адаптации к изменению климата, а также в решении международных и региональных проблем.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что наряду с традиционными областями сотрудничества обе стороны должны рассчитывать на области сотрудничества в будущем, особенно на зеленый рост, технологические инновации, цифровую трансформацию и диверсификацию цепочки поставок.

Он повторил, что искренность, доверие и ответственность являются ключевыми факторами для стран в разрешении разногласий и споров в меняющемся мире, подобном сегодняшнему. Искренность, доверие и ответственность также внесли важный вклад в сильное развитие отношений между Вьетнамом и США за последние 30 лет.

Он выразил уверенность, что это также будет ключевым фактором в направлении, продвижении и выводе всестороннего партнерства между Вьетнамом и США на новую высоту в ближайшие годы.

После презентации премьер-министр ответил на многие вопросы ученых CSIS относительно отношений между Вьетнамом и США, выполнения обязательств на COP 26 и инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выступление и ответы премьер-министра Фам Минь Тьиня на CSIS были тепло встречены участвующими в мероприятии учеными и экспертами.