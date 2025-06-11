Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Вьетнам придает большое значение связям с Францией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве в Париже 10 июня. Фото: ВИA



Яэль Браун-Пиве приветствовала Фам Минь Тьиня и его делегацию, высоко оценив значительные выступления премьер-министра, которые, по ее словам, помогли воплотить основные направления всеобъемлющего стратегического партнерства в конкретные действия.



Она сообщила, что председатель депутатской группы дружбы Франция-Вьетнам присоединился к делегации президента Макрона во Вьетнам и что французский законодательный орган оценивает эту поездку как успешную. Она также выразила удовлетворение динамичным и тесным сотрудничеством между депутатскими группами дружбы двух стран.



Она выразила восхищение впечатляющим всесторонним развитием Вьетнама и подчеркнула, что парламентские обмены и сотрудничество остаются одним из ключевых столпов всеобъемлющего стратегического партнерства между Францией и Вьетнамом.



Стороны рассмотрели положительные результаты двусторонних отношений, включая сотрудничество в законодательной сфере, в частности, благодаря регулярным обменам делегациями и тесному взаимодействию между парламентами двух стран. Они согласились, что это сотрудничество играет важную роль в улучшении взаимопонимания, укреплении политического доверия и развитии взаимодействия в других областях.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важную роль законодательных органов в осуществлении конституционных и законодательных полномочий, принятии решений по ключевым национальным вопросам и контроле за деятельностью правительства.



Она отметила, что все большее число французских граждан живут, инвестируют, работают и добиваются успеха во Вьетнаме, подчеркнув жизненно важную роль этого сообщества в углублении двусторонних связей. Он отметил, что его нынешняя поездка во Францию, состоявшаяся вскоре после визита президента Франции Эммануэля Макрона во Вьетнам в конце мая, демонстрирует твердую приверженность Вьетнама углублению двусторонних отношений на глубокой, эффективной и практической основе.Яэль Браун-Пиве приветствовала Фам Минь Тьиня и его делегацию, высоко оценив значительные выступления премьер-министра, которые, по ее словам, помогли воплотить основные направления всеобъемлющего стратегического партнерства в конкретные действия.Она сообщила, что председатель депутатской группы дружбы Франция-Вьетнам присоединился к делегации президента Макрона во Вьетнам и что французский законодательный орган оценивает эту поездку как успешную. Она также выразила удовлетворение динамичным и тесным сотрудничеством между депутатскими группами дружбы двух стран.Она выразила восхищение впечатляющим всесторонним развитием Вьетнама и подчеркнула, что парламентские обмены и сотрудничество остаются одним из ключевых столпов всеобъемлющего стратегического партнерства между Францией и Вьетнамом.Стороны рассмотрели положительные результаты двусторонних отношений, включая сотрудничество в законодательной сфере, в частности, благодаря регулярным обменам делегациями и тесному взаимодействию между парламентами двух стран. Они согласились, что это сотрудничество играет важную роль в улучшении взаимопонимания, укреплении политического доверия и развитии взаимодействия в других областях.Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важную роль законодательных органов в осуществлении конституционных и законодательных полномочий, принятии решений по ключевым национальным вопросам и контроле за деятельностью правительства.Она отметила, что все большее число французских граждан живут, инвестируют, работают и добиваются успеха во Вьетнаме, подчеркнув жизненно важную роль этого сообщества в углублении двусторонних связей.

Стороны рассмотрели положительные результаты двусторонних отношений, включая сотрудничество в законодательной сфере, в частности, благодаря регулярным обменам делегациями и тесному взаимодействию между парламентами двух стран. Они согласились, что это сотрудничество играет важную роль в углублении взаимопонимания, укреплении политического доверия и развитии взаимодействия в других областях.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важнейшую роль законодательных органов в осуществлении конституционных и законодательных полномочий, принятии решений по ключевым национальным вопросам и контроле за деятельностью правительства.



Он отметил, что в Национальном собрании Вьетнама 15-го созыва женщины составляют 30,2% от общего числа депутатов, а в Народных советах провинций и уездов - 29%, что ставит Вьетнам в ряд стран с самым высоким уровнем участия женщин в политической жизни во всем мире.



Стороны договорились поддерживать регулярные обмены на высоком уровне и укреплять сотрудничество между парламентскими комитетами, группами дружбы, женщинами и молодыми парламентариями. Это поможет законодательным органам двух стран обмениваться опытом, повышать эффективность своей работы и совместно контролировать выполнение двусторонних соглашений.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал французскую сторону в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).



Что касается многостороннего сотрудничества, то лидеры двух стран пообещали укреплять координацию и взаимную поддержку на региональных и глобальных парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Парламентская ассамблея Франкофонии (APF), а также содействовать реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на благо обеих стран и во имя глобального мира, стабильности, сотрудничества и развития.



Для дальнейшего практического и эффективного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Францией премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Национальное собрание Франции поддержать реализацию конкретных аспектов двусторонних отношений, включая проекты в области развития инфраструктуры, новой энергетики, образования и обучения, культурного обмена и сохранения музеев.

По этому случаю премьер-министр передал председателю Браун-Пиве приглашение от председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам, которое она с радостью приняла.



