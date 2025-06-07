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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Вьетнам и Эстония должны стать мостом для продвижения сотрудничества со своими регионами
Участники форума отметили, что Вьетнам расположен в одном из самых динамичных и быстрорастущих экономических регионов мира, тогда как Эстония занимает ведущие позиции в области цифровой трансформации. Обе страны активно продвигают двустороннее сотрудничество, делая его всё более содержательным и эффективным, и готовы выступать в роли моста, позволяющего каждой из сторон глубже интегрироваться в региональные рынки друг друга.
Подчеркнув важную роль бизнеса в продвижении сотрудничества между двумя странами, участники форума отметили, что стороны будут активнее налаживать связи, организовывать делегации предпринимателей с целью изучения инвестиционных возможностей друг друга, особенно в таких сферах, как наука и технологии, цифровая трансформация, энергетика, авиация и другие.
Выступая на форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что только что провёл очень успешные переговоры с премьер-министром Эстонии, в ходе которых стороны договорились укреплять сотрудничество по всем направлениям, особенно активизировать политический диалог как основу для развития экономических связей.
Фам Минь Тьинь сообщил, что стороны договорились обеспечивать защиту законных прав и интересов предприятий обеих стран на территориях друг друга, а также подтвердили готовность приветствовать и поощрять бизнес с обеих сторон к сотрудничеству, инвестициям и ведению бизнеса — особенно в таких сферах, как цифровая трансформация, облачные технологии, Интернет вещей и других перспективных направлениях.
На форуме руководители министерств, ведомств, ассоциаций и представители деловых кругов Вьетнама и Эстонии представили потенциал, сильные стороны, конкурентные преимущества и потребности в сотрудничестве и инвестициях каждой из сторон. Одновременно они обсудили возможные решения по углублению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Эстонией.
Участники форума отметили, что Вьетнам расположен в одном из самых динамичных и быстрорастущих экономических регионов мира, тогда как Эстония занимает ведущие позиции в области цифровой трансформации. Обе страны активно продвигают двустороннее сотрудничество, делая его всё более содержательным и эффективным, и готовы выступать в роли моста, позволяющего каждой из сторон глубже интегрироваться в региональные рынки друг друга.
Подчеркнув важную роль бизнеса в продвижении сотрудничества между двумя странами, участники форума отметили, что стороны будут активнее налаживать связи, организовывать делегации предпринимателей с целью изучения инвестиционных возможностей друг друга, особенно в таких сферах, как наука и технологии, цифровая трансформация, энергетика, авиация и другие.
Выступая на форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что только что провёл очень успешные переговоры с премьер-министром Эстонии, в ходе которых стороны договорились укреплять сотрудничество по всем направлениям, особенно активизировать политический диалог как основу для развития экономических связей.
Фам Минь Тьинь сообщил, что стороны договорились обеспечивать защиту законных прав и интересов предприятий обеих стран на территориях друг друга, а также подтвердили готовность приветствовать и поощрять бизнес с обеих сторон к сотрудничеству, инвестициям и ведению бизнеса — особенно в таких сферах, как цифровая трансформация, облачные технологии, Интернет вещей и других перспективных направлениях.