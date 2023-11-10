НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Вьетнам дорожит отношениями с Россией
Он предложил обеим сторонам продолжать расширять обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, и эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, в частности механизм межправительственного комитета, для устранения узких мест в процессе сотрудничества в духе «гармонизация интересов, разделение рисков, трудностей».
Сторонам необходимо содействовать эффективной реализации итогов заседания Межправительственного комитета, ускорить модернизацию Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), активизировать инвестиции с упором на развитие новых проектов, а также разработать конкретные планы по скорейшему возобновлению прямого авиасообщения между столицами двух стран.
Со своей стороны, российский министр проинформировал премьер-министра о результатах своих состоявшихся ранее переговоров с министром общественной безопасности Вьетнама генералом То Ламом, в ходе которых оба официальных лица согласились с настоятельной необходимостью усиления координации между двумя странами для повышения эффективности противопожарных и поисково-спасательных операций.
Он сказал, что Россия всегда ценит традиционные отношения с Вьетнамом и желает развивать их во всех областях.
Россияне с нетерпением ждут возобновления авиасообщения между двумя странами для укрепления инвестиционного, торгового и туристического сотрудничества, а также обменов между людьми, добавил он.
Он подтвердил, что его министерство будет координировать работу с вьетнамскими министерствами и ведомствами по реализации направлений сотрудничества, предложенных премьер-министром.