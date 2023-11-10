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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Вьетнам дорожит отношениями с Россией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 9 ноября подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит своими отношениями с Россией и помнит ту искреннюю поддержку, которую российский народ оказал Вьетнаму во время его защиты, строительства и развития страны.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр по чрезвычайным ситуациям РФ, генерал-полковник Александр Куренков. Фото: ВИA  
Принимая в Ханое министра по чрезвычайным ситуациям РФ, генерал- полковника Александра Куренкова, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, считая ее одним из своих приоритетных партнеров. Он выразил надежду на дальнейшее практическое и эффективное сотрудничество с Россией во всех областях во имя общих интересов народов двух стран, а также во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Он предложил обеим сторонам продолжать расширять обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, и эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, в частности механизм межправительственного комитета, для устранения узких мест в процессе сотрудничества в духе «гармонизация интересов, разделение рисков, трудностей».

Сторонам необходимо содействовать эффективной реализации итогов заседания Межправительственного комитета, ускорить модернизацию Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), активизировать инвестиции с упором на развитие новых проектов, а также разработать конкретные планы по скорейшему возобновлению прямого авиасообщения между столицами двух стран.

Со своей стороны, российский министр проинформировал премьер-министра о результатах своих состоявшихся ранее переговоров с министром общественной безопасности Вьетнама генералом То Ламом, в ходе которых оба официальных лица согласились с настоятельной необходимостью усиления координации между двумя странами для повышения эффективности противопожарных и поисково-спасательных операций.

Он сказал, что Россия всегда ценит традиционные отношения с Вьетнамом и желает развивать их во всех областях.

Россияне с нетерпением ждут возобновления авиасообщения между двумя странами для укрепления инвестиционного, торгового и туристического сотрудничества, а также обменов между людьми, добавил он.

Он подтвердил, что его министерство будет координировать работу с вьетнамскими министерствами и ведомствами по реализации направлений сотрудничества, предложенных премьер-министром.

ВИА/ИЖВ

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