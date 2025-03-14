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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Вьетнам всегда считает США стратегически важным партнером
Премьер-министр высоко оценил усилия посла Кнаппера по продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства, поддержанию стабильной динамики развития с множеством положительных результатов, включая поддержание и развитие контактов на высоком уровне, в частности, очень успешные телефонные переговоры между генеральным секретарем партии То Ламом и президентом США Дональдом Трампом.
Он подтвердил слова генерального секретаря партии То Лама и высших вьетнамских руководителей о том, что они придают большое значение и хотят тесно сотрудничать с администрацией президента Трампа для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства, поддержания стабильного и все более существенного импульса развития, а также эффективной реализации содержания Совместной декларации и Плана действий по реализации всеобъемлющего стратегического партнерства в общих интересах двух стран.
В связи с тем, что две страны организуют мероприятия по празднованию 30-й годовщины установления дипломатических отношений, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил посла и посольство США координировать с соответствующими вьетнамскими ведомствами меры по углублению отношений сотрудничества, включая содействие визитам и встречам на всех уровнях, особенно на высоком.
Подчеркнув необходимость продолжать делать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество ярким пятном и движущей силой двусторонних отношений, премьер-министр сказал, что вьетнамские министерства и отрасли активно решают текущие проблемы американской стороны в торгово-экономических и инвестиционных связях, включая направление министра промышленности и торговли в качестве специального посланника для работы в США в качестве сопредседателя на заседании Совета по рамочному соглашению о торговле и инвестициях (TIFA).
По словам главы правительства, соответствующие министерства, сектора и ведомства Вьетнама активно пересматривают тарифы на товары, импортируемые из США, поощряя увеличение импорта продукции, на которую у США есть сильные стороны, а у Вьетнама - спрос, особенно сельскохозяйственной продукции, сжиженного нефтяного газа и высокотехнологичной продукции.
Он подчеркнул, что правительство Вьетнама всегда уделяет должное внимание созданию условий для американских предприятий и инвесторов, работающих во Вьетнаме, и подтвердил, что Вьетнам стремится к построению сбалансированных, стабильных, гармоничных и устойчивых отношений экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества с США в общих интересах двух стран.
Премьер-министр также предложил США продолжать предпринимать шаги по признанию Вьетнама страной с рыночной экономикой и созданию условий для импорта высокотехнологичного оборудования из США.
В связи с этим премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил посла и посольство продолжать убеждать правительство и Конгресс США увеличить поддержку проектов по преодолению последствий войны во Вьетнаме, особенно проекта по детоксикации диоксина в аэропорту Бьенхоа, помогать инвалидам и жертвам войны, поддерживать поиск павших вьетнамских солдат; передавать технологии и улучшать возможности по исследованию ДНК вьетнамских павших бойцов.
Поблагодарив премьер-министра за признание и высокую оценку, посол Кнаппер пообещал продолжить тесное сотрудничество с министерствами и ведомствами Вьетнама для продвижения и дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом - США.
Посол выразил радость по поводу активного выполнения обеими сторонами Совместной декларации и Плана действий Вьетнама и США на 2023 год, подтвердив, что вьетнамско-американские отношения достигли многих положительных результатов в соответствии с желаниями и интересами обеих сторон.
Он подтвердил, что США уделяют приоритетное внимание развитию отношений с Вьетнамом, основываясь на принципе уважения политических институтов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Вьетнама, поддерживая сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам. США хотят расширить сотрудничество во всех областях, в том числе в преодолении последствий войны, обороне - безопасности, образовании - обучении; поддержать Вьетнам в подготовке высококачественных кадров и кадров для полупроводниковой промышленности, а также сотрудничать с Вьетнамом в разработке важнейших полезных ископаемых и исследованиях и развитии ядерной энергии, сказал дипломат.
Посол Кнаппер подчеркнул, что 2025 год имеет важное значение для двусторонних отношений, поскольку обе стороны отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Посольство США в Ханое объединит усилия с вьетнамскими ведомствами для выработки эффективной повестки дня, тем самым углубляя всеобъемлющее стратегическое партнерство, добавил он.