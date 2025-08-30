НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Вьетнамские предприятия и предприниматели проявляют свою роль и миссию даже в трудные времена
Предприятия страны вносят важный вклад в социально-экономическое развитие. Так, в первой половине 2025 года рост ВВП достиг 7,52%, что является самым высоким показателем за аналогичный период почти за 20 лет; поступления в государственный бюджет за 7 месяцев превысили 80% планового уровня, увеличившись почти на 27,8% по сравнению с прошлым годом; экспорт за 7 месяцев составил 262,4 млрд долл. США, профицит торгового баланса оценивается в 10,2 млрд долл. США.
Недавно Политбюро издало 4 Постановления, образующие важный «четверной столп», создающий прочную основу и мощный импульс для продвижения страны вперед в новую эпоху, реализуя видение превращения Вьетнама в страну с высоким уровнем дохода к 2045 году.
На конференции представители делового сообщества государственного, частного и иностранного секторов выразили глубокую признательность за внимание и поддержку со стороны Партии, Государства, Правительства и лично Премьер-министра. Это является огромным стимулом для бизнеса преодолевать трудности и суровость рынка, добиваясь новых успехов в своей деятельности. Бизнес-сообщество подтвердило свою решимость и впредь эффективно вести производство и предпринимательскую деятельность, активно участвовать в социальных программах, вносить вклад в развитие страны, оправдывая доверие и ожидания Партии, Государства, Правительства и народа.
Выступая на конференции, от имени руководства Партии и Государства Премьер-министр Фам Минь Тьинь адресовал делегатам наилучшие пожелания. Он подчеркнул, что на протяжении 80 лет деловое сообщество всегда шло за Партией, вместе с народом, связывая свою судьбу с судьбой страны как в годы войны, так и в мирное время. В трудностях и в благоприятных условиях вьетнамские предприятия и предприниматели неизменно проявляли патриотизм, стойкость и стремление к развитию, внося важный вклад в мобилизацию ресурсов для борьбы за независимость и строительства страны. Одновременно они стали передовым авангардом в экономическом развитии, заботе о социальной защите, создав значительные достижения и заложив прочный фундамент для дела строительства, защиты и развития страны под руководством Коммунистической партии Вьетнама.
По словам Премьер-министра, после почти 40 лет политики «Доймой» (обновления) количество предприятий выросло чрезвычайно сильно: если в 1986 году насчитывалось около 12 тыс. государственных предприятий и почти 40 тыс. сельскохозяйственных кооперативов, не было частных предприятий в современном понимании, то сегодня в стране почти миллион предприятий, из которых 98% – частные; более 33 тыс. кооперативов нового типа; более 5 млн хозяйствующих субъектов.
Радостно отмечая, что деловое сообщество и предпринимательский корпус становятся все более сильными, играя ведущую, направляющую роль в социально-экономическом развитии и глубокой интеграции с миром, Премьер-министр подчеркнул: даже в трудные периоды, во время стихийных бедствий, эпидемий, в том числе пандемии COVID-19, предприятия и предприниматели прилагали усилия для поддержания производственной и хозяйственной деятельности, активно помогали преодолевать последствия, вместе с Партией, Государством и народом преодолевали трудности, всегда проявляя горячий патриотизм и высокую социальную ответственность, способствуя обеспечению прогресса, справедливости и социальной защиты, чтобы никто не остался позади.
Подчеркнув, что Партия и Государство всегда уделяют особое внимание и поддержку, создают благоприятные условия для устойчивого развития делового сообщества и предпринимателей, Премьер-министр отметил, что сейчас ведется работа по совершенствованию институтов, законодательства, созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций и развития предпринимательства; обеспечивается равноправное отношение ко всем формам собственности; принимается ряд законов, механизмов и политик для развития бизнеса и предпринимательства.
Одновременно активно проводится децентрализация и делегирование полномочий; сокращаются административные процедуры; снижаются издержки соблюдения норм для бизнеса; постоянно укрепляется и повышается управленческий потенциал органов власти на всех уровнях; принимаются меры по устранению трудностей для производства и бизнеса, ликвидируются все барьеры для предпринимателей; развивается государственно-частное партнерство, сотрудничество с зарубежными партнерами; осуществляется подготовка и развитие высококвалифицированных кадров, вводятся льготные меры для привлечения талантов, особенно в сфере высоких технологий и новых отраслей, создается мощный импульс для бурного развития предприятий и предпринимателей; активно развивается стратегическая инфраструктура – транспортная, энергетическая, телекоммуникационная, цифровая – способствующая снижению издержек, повышению производительности труда и конкурентоспособности на рынке.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание поддержке крупных, передовых предприятий, ведущих ключевые отрасли; поощряет и поддерживает выход компаний на международные рынки, формирование глобальных брендов. Поддерживаются малые предприятия на пути превращения в средние и крупные, а крупные – в еще более крупные, участвующие в глобальных цепочках стоимости и становящиеся транснациональными корпорациями. В частности, Политбюро издало Постановление № 68 о развитии частной экономики, Национальное собрание приняло Постановление № 198, а Правительство – Постановление № 138, направленные на развитие частного сектора как важнейшего двигателя национальной экономики.
Премьер-министр подчеркнул, что вступая в новую эпоху – эпоху богатства, цивилизованности, процветания и сопоставимости с мировыми державами, Партия и Государство рассчитывают, что деловое сообщество и предприниматели будут развивать славные традиции последних 80 лет, непрерывно обновляться, проявлять креативность, с мощным стремлением к развитию становиться авангардом на пути всей страны к успешной реализации двух вековых стратегических целей, поставленных XIII съездом Коммунистической партии Вьетнама.
По словам Премьер-министра, мы ставим цель: к 2030 году достичь около 2 млн предприятий, вносящих 55–58% в ВВП, создающих рабочие места для 84–85% рабочей силы; обеспечить рост производительности труда на уровне 8,5–9,5% в год; к 2045 году достичь не менее 3 млн предприятий, обеспечивающих более 60% ВВП, обладающих международной конкурентоспособностью и глубоко вовлеченных в глобальные цепочки стоимости.