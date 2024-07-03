Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает с политической речью в Сеульском национальном университете 3 июля. Фото: ВИA

3 июля в Сеуле в рамках официального визита в Республику Корея (РК) премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с политической речью в Сеульском национальном университете, РК; подтвердив, что Вьетнам готов более тесно сотрудничать с РК, продвигая всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое принесет плоды, ради счастья двух народов и мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.



Выступая перед большим количеством профессоров, преподавателей и студентов Сеульского национального университета, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свое впечатление о богатой истории и достижениях Сеульского национального университета - колыбели обучения многих выдающихся лидеров, таких как президент Юн Сок Ёль, премьер-министр Министр Хан Дак Су, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун...



Оценивая положение и роль РК в регионе и мире, премьер-министр Вьетнама сказал, что благодаря своему сильному подъему и успехам, достигнутым с середины прошлого века по сегодняшний день, РК продолжает творить новые чудеса, продолжая «Чудо на реке Ханган», создавая прочное положение и являясь неотъемлемой частью мировой экономики.



По словам премьер-министра, мировая экономика переживает беспрецедентную, глубокую и всеобъемлющую трансформацию; устойчивый, инклюзивный и зеленый рост стал более актуальным, чем когда-либо; тенденция «поляризации в глобализации» открывает возможности для сотрудничества и экономической интеграции, но также таит в себе множество потенциальных рисков и опасностей; роль и голос развивающихся стран пользуются все большим уважением, они вносят более проактивный и активный вклад в формирование рамок сотрудничества и новых тенденций развития во всем мире.



Премьер-министр заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион, Индийский океан и АСЕАН все больше подтверждают свою роль движущих сил, являясь локомотивом, ведущим мир к «Новым рубежам роста», «Новым рубежам развития».

Вьетнам твердо стоит на пути к социализму



Информируя о фундаментальных факторах и позиции на развитие, достижениях и ориентации развития Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что после почти 40 лет проведения дела "Доймой" (обновление) Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) сформировала теорию инновационной пути во Вьетнаме.



На этой основе Вьетнам реализует 6 ключевых политик, включая: внешнюю политику; оборонную политику; политику социально-экономического развития; политику, направленную на обеспечение прогресса, социальной справедливости и социального обеспечения; курс культурного развития, который является духовной основой общества и партийного строительства.



Премьер-министр добавил что за минувшие 40 лет Вьетнам активно реализовал всеобъемлющее и синхроннре дело «Доймой». Из страны, находящейся под осадой и эмбарго, Вьетнам превратился в страну, которая имеет дипломатические отношения со 193 странами, из которых более 30 стран являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, стратегическими партнерами и всеобъемлющими партнерами, в том числе Республика Корея. Вьетнам также является активным членом почти 70 региональных и международных организаций.



Сегодня Вьетнам является развивающейся страной со средним уровнем дохода; одной из 40 экономик с самым большим размером ВВП в мире и 20 ведущих экономик в сфере торговли; входит в число 46 ведущих стран мира по индексу инноваций. Доход на душу населения вырос с более чем 100 долларов в первые годы обновления до примерно 4300 долларов США в настоящее время, увеличившись в 43 раза.



Премьер-министр подчеркнул: «Вьетнам также находится в авангарде успешной реализации многих целей устойчивого развития, особенно в области сокращения бедности, здравоохранения и образования. Благодаря своему новому положению и силе Вьетнам все активнее вносит свой вклад в решение общих глобальных проблем, включая усилия по поддержанию мира, международной безопасности. Вьетнам также твердо привержен энергетическому переходу, стремясь достичь нулевых выбросов к 2050 году.



По словам премьер-министра, спустя более чем 30 лет, особенно после того, как две страны установили Стратегическое партнерство и всеобъемлющее стратегическое партнерство, отношения сотрудничества между Вьетнамом и РК достигли замечательного прогресса, продемонстрировав следующие пункты: Более высокое политическое доверие; улучшение торгового сотрудничества; увеличение корейских инвестиций во Вьетнам; более открытое трудовое сотрудничество; восстанавление сотрудничества в сфере туризма; сотрудничество между населенными пунктами становится более сплоченным и практическим; научно-технологическое сотрудничество и реагирование на изменение климата продвигается дальше; более тесное сотрудничество по региональным и международным вопросам.



Он отметил, что обеим странам необходимо уделить приоритетное внимание укреплению сотрудничества в ключевых областях, включая экономику, торговлю, инвестиции и труд, в более практичном, эффективном и устойчивом сбалансированном направлении. Стремиться достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов США к 2025 году и 150 миллиардов долларов США к 2030 году.



На мероприятии премьер-министр Фам Минь Тьинь ответил на многочисленные вопросы профессоров, преподавателей, аспирантов и студентов Сеульского национального университета об опыте национального управления; видении и решениях по содействию развитию вьетнамско-корейских отношений в более сбалансированном направлении...





