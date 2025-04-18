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Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с заключительной речью на саммите P4G
На саммите были приняты Ханойская декларация об устойчивом зелёном переходе, ориентированном на человека, а также Заявление P4G о расширении сотрудничества и координации между P4G и международными организациями и механизмами в области зелёного роста. Особенно следует отметить инициативу Вьетнама по выдвижению Заявления P4G, направленного на углубление многостороннего взаимодействия в продвижении «зелёных» целей.
В рамках саммита состоялась церемония подписания трёх кредитных соглашений между Вьетнамом, Азиатским банком развития (АБР) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о финансировании проектов по строительству инфраструктуры, устойчивой к изменению климата, в целях содействия устойчивому развитию. Общая сумма соглашений составила почти 400 миллионов долларов США.
Робин МакГаккин, исполнительный директор P4G, выразила благодарность Правительству Вьетнама за успешную организацию саммита и за вдохновение, подчёркивая решимость лидеров в борьбе с изменением климата, содействии многостороннему сотрудничеству и согласованности политики в интересах устойчивого и всеобъемлющего развития.
Исполнительный директор P4G объявила о дальнейшем выделении 4,7 миллиона долларов США на поддержку 17 стартапов, а также подтвердила обязательство правительства Республики Корея внести 1,8 миллиона долларов в фонд P4G.
В рамках церемонии закрытия Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али совместно провели церемонию передачи роли страны-хозяйки следующего, Пятого саммита P4G. Премьер-министр Эфиопии официально объявил о проведении саммита P4G в 2027 году.
В своей заключительной речи Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что зелёный переход является неизбежным процессом, объективной необходимостью, стратегическим выбором и высшим приоритетом для успешного достижения целей устойчивого развития. Этот процесс требует глобального сотрудничества, взаимодействия между правительствами, бизнесом, сообществами и всеми гражданами, чтобы обеспечить всеобъемлющее и справедливое развитие, никого не оставляя позади.
Глава Правительства Вьетнама подтвердил пять ключевых консенсусов, достигнутых на саммите: Консенсус о мобилизации финансовых ресурсов для содействия зелёному переходу, устойчивому развитию, моделям государственно-частного партнёрства и инновационной финансовой политике; Консенсус о поощрении исследований и разработок в области «зелёных» технологий; Консенсус о переходе к устойчивым системам сельского хозяйства и продовольственного обеспечения; Консенсус о развитии и подготовке высококвалифицированных кадров, особенно в области науки, технологий и инноваций; Консенсус о переходе к эффективной, устойчивой и экологически чистой энергетике.
Премьер-министр Вьетнама призвал все страны, организации и предприятия к более тесному взаимодействию с членами P4G; к объединению усилий и ответственному вкладу ради «зелёного» будущего планеты; к воплощению обязательств в реальные действия, к преобразованию идей в конкретные проекты, к превращению консенсуса в решимость для активной реализации, направленной на устойчивое и процветающее будущее всех стран, народов и каждого человека. Совместно — к построению более зелёного, чистого, красивого и доброго мира.
На саммите страны и международные организации выступили с рядом обязательств и вкладов в реализацию целей зелёного перехода и устойчивого развития. Республика Корея подтвердила финансовую поддержку P4G на ближайший период; Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) обязались вложить 50 миллиардов долларов США в проекты по возобновляемой энергетике в 70 странах; Япония оказывает помощь 25 странам в рамках механизма кредитного обмена, внося вклад в глобальную цель сокращения выбросов углерода. Страны также объявили о своих целях по сокращению выбросов парниковых газов, углеродная нейтральность за счет добровольных национальных взносов (NDC).