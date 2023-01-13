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Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил сопредседателем Вьетнамско-лаосской конференции по инвестиционному сотрудничеству

По сообщению спецкора ВИА, в ходе рабочего визита в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР) утром 12 января во Вьентьяне премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне сопредседательствовали на конференции по сотрудничеству и инвестициям Вьетнам-Лаос в 2023 году.
  Вьетнамско-лаосская конференция по инвестиционному сотрудничеству. Фото: ВИА  
В конференции приняли участие руководители министерств, населенных пунктов и многих предприятий двух стран и партнеров. На сегодняшний день общий зарегистрированный инвестиционный капитал Вьетнама в Лаосе достиг 5,34 млрд. долл. США. Лаос всегда занимает первое место среди 79 стран и территорий с вьетнамскими инвестициями.

Вьетнам также всегда входит в тройку стран с крупнейшими прямыми инвестициями в Лаос. В 2022 году инвестиционный капитал из Вьетнама в Лаос достиг 180 млн. долл. США, что на 52,5% больше, чем в 2021 году.

С другой стороны, Лаос в настоящее время реализует 10 стабильных инвестиционных проектов во Вьетнаме на общее уставное капиталовложение более 71 млн. долл. США.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил предприятия двух стран, которые преодолели трудности и проблемы в прошлом, способствуя экономическому и социальному развитию каждой страны.

На основе анализа премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что оба правительства должны совершенствовать институты и последовательно проводить политику, чтобы предприятия могли быть уверены в своих инвестициях, поддерживать политическую стабильность, независимость, суверенитет и территориальную целостность, создать открытую инвестиционную среду, подходящую для каждого периода.

Премьер-министр Вьетнама отметил: «Вьетнамские предприятия, помимо миссии производства и бизнеса по получению прибыли, должны выполнять политические задачи, социальное обеспечение, укреплять солидарность и дружбу между двумя странами».

Глава вьетнамского правительства разделил мнение о том, что сотрудничество должно «гармонизировать интересы между государством, людьми и бизнесом» и сотрудничать в духе «гармонизации выгод и разделения рисков».

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь сопредседательствовал на 45-м заседании Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии

По сообщению спецкора ВИА, в ходе рабочей программы в Лаосской НДР утром 12 января во Вьентьяне премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне сопредседательствовали на 45-м заседании Межправительственной комиссии между Вьетнамом и Лаосом, с участием руководителей более 20 министерств, ведомств и местностей двух стран.
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