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Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил сопредседателем Вьетнамско-лаосской конференции по инвестиционному сотрудничеству
Вьетнам также всегда входит в тройку стран с крупнейшими прямыми инвестициями в Лаос. В 2022 году инвестиционный капитал из Вьетнама в Лаос достиг 180 млн. долл. США, что на 52,5% больше, чем в 2021 году.
С другой стороны, Лаос в настоящее время реализует 10 стабильных инвестиционных проектов во Вьетнаме на общее уставное капиталовложение более 71 млн. долл. США.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил предприятия двух стран, которые преодолели трудности и проблемы в прошлом, способствуя экономическому и социальному развитию каждой страны.
На основе анализа премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что оба правительства должны совершенствовать институты и последовательно проводить политику, чтобы предприятия могли быть уверены в своих инвестициях, поддерживать политическую стабильность, независимость, суверенитет и территориальную целостность, создать открытую инвестиционную среду, подходящую для каждого периода.
Премьер-министр Вьетнама отметил: «Вьетнамские предприятия, помимо миссии производства и бизнеса по получению прибыли, должны выполнять политические задачи, социальное обеспечение, укреплять солидарность и дружбу между двумя странами».
Глава вьетнамского правительства разделил мнение о том, что сотрудничество должно «гармонизировать интересы между государством, людьми и бизнесом» и сотрудничать в духе «гармонизации выгод и разделения рисков».