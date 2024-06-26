Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил на пленарном заседании ВЭФ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на пленарном заседании 15-го ежегодного совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) в городе Далянь, китайская провинция Ляонин, 25 июня. Фото: ВИA

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость эффективного решения региональных и глобальных проблем на основе принципов законов и обеспечения гармоничных интересов всех вовлеченных сторон, не политизируя и не дискриминируя глобальную науку, технологии и инновации.



Вьетнам предлагает ВЭФ, его партнерам и бизнес-сообществу усилить свою роль в предоставлении рекомендаций, оказании поддержки и пропаганде государственно-частного партнерства, а также взять на себя ведущую роль в руководстве развитием. Развитые страны должны поддерживать, помогать и сотрудничать с бедными развивающимися странами , особенно в следующих областях: Укреплять и совершенствовать институты рыночной экономики, особенно в области мобилизации и эффективного использования всех ресурсов, а также повышения эффективности национального управления; оказывать поддержку и помощь в выделении ресурсов для развития стратегических инфраструктурных систем с акцентом на транспорт, цифровую инфраструктуру, адаптацию к изменению климата, а также социальную инфраструктуру, инфраструктуру здравоохранения и образования; предача передовых технологий и поддержка в обучении и развитии человеческого капитала, особенно высококачественных человеческих ресурсов.



Глава вьетнамского правительства также предложил укрепить международное сотрудничество в разработке, планировании и реализации политики на глобальном уровне. Он подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в целях роста, более тесной координации в управлении динамичной, проактивной, гибкой, своевременной и эффективной монетарной политикой в сочетании с осторожно открытой фискальной политикой, при этом государственные инвестиции должны опережать частные инвестиции. Следует также усилить либерализацию торговли и инвестиций, чтобы стимулировать краткосрочный совокупный спрос и одновременно оказать положительное влияние на совокупное предложение в долгосрочной перспективе.



«Есть китайская пословица, которая гласит: «Одно дерево не создаёт леса». Давайте поддерживать дух солидарности, сотрудничества, решимости и ответственности и оставаться настойчивыми и стойкими. Каждая страна, каждое предприятие и каждый человек должны объединиться в стремлении к новым рубежам роста, процветающему развитию мира и более счастливой и качественной жизни для всех людей», заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Рассказывая об истории Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что его успех за последние почти четыре десятилетия объясняется ключевыми понятиями: Реформы, Инновации и Интеграция. Эти усилия привели к глубоким и историческим достижениям. Вьетнам пережил замечательную трансформацию, превратившись из страны, которая 30 лет находилась в состоянии войны и эмбарго, в динамично развивающееся государство со средним уровнем дохода. Сегодня Вьетнам с гордостью входит в число 40 крупнейших экономик мира и занимает место в списке в число 20 крупнейших торговых и инвестиционных партнеров по всему миру.



Благодаря 16 соглашениям о свободной торговле (ССТ) и дипломатическим отношениям со 193 странами экономика Вьетнама в 2023 году выросла до 430 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения достиг 4300 долларов, а иностранные инвестиции составили рекордные 36,6 миллиарда долларов. В 2024 году в первом квартале рост составил 5,66%, ожидается, что во втором квартале он превысит этот показатель и во второй половине года сохранится более позитивная тенденция. Вьетнам превозносят как образец того, как можно «залечить раны», нанесенные войной. Вьетнам отбросил прошлое, уважает разногласия, смотрит в будущее, чтобы наладить дружеские отношения с бывшими противниками. Все цели развития тысячелетия Организации Объединенных Наций были достигнуты, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.



По его словам, эти достижения подчеркивают эффективность стратегий и политики развития Вьетнама под руководством Коммунистической партии и государства, которые опираются на три ключевых столпа: построение социалистической демократии, построение социалистического правового государства и развитие социалистической рыночной экономики.



Премьер-министр отметил, что, будучи близкими соседями, связанными общими горами и реками, Вьетнам и Китай в настоящее время работают вместе над созданием "Сообщества с общим будущим". Вьетнаму приятно наблюдать за стремительным развитием и подъемом Китая в условиях сложной региональной и мировой ситуации.



«Мы уверены, что Китай продолжит играть решающую роль в мировой экономике, особенно в продвижении цифровых и «зеленых» преобразований, циркулярной экономики и укреплении международной экономической интеграции и сотрудничества. Сильная и самодостаточная китайская экономика будет оказывать положительное влияние на весь мир по мере углубления глобальной интеграции», добавил он.



ВЭФ уже третий раз подряд приглашает премьер-министра Фам Минь Тьинь посетить ежегодную встречу, что свидетельствует не только о высоком уважении ВЭФ к Вьетнаму, но и о признании вклада этой страны в обсуждение глобальных проблем, а также ее вдохновляющих историй об инновациях, интеграции и развитии.



В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в неофициальном собрании лидеров мировой экономики (IGWEL) и выступил на нем с речью о сотрудничестве в целях экономического роста.



Для активизации сотрудничества в целях экономического роста он выделил пять приоритетных решений, включая создание и обновление системы глобального экономического управления в направлении эффективности, прозрачности и инклюзивности; создание основы для координации макроэкономической политики; содействие либерализации торговли и инвестиций; укрепление сотрудничества в мобилизации ресурсов для развития; и сосредоточение усилий на стимулировании новых факторов роста.



