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Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил прогресс цифровой трансформации в народных судах
В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является председателем Национального комитета по цифровой трансформации, подчеркнул твердую приверженность партии и государства цифровой трансформации, рассматривая ее как важнейшую политическую задачу, неизбежную тенденцию и объективное требование в строительстве, обороне и развитии страны.
Указав на развитие электронных судов как на центральную задачу в продолжающемся процессе судебной реформы, он сказал, что эта инициатива необходима для повышения эффективности работы судебной системы, а также для укрепления доверия общества к закону и системе правосудия.
Признавая быстро меняющийся глобальный ландшафт, он призвал сектор продолжать придерживаться своей традиции преодолевать трудности и выполнять возложенные на него обязанности. Он особо подчеркнул важность ускорения цифровой трансформации как одного из наиболее важных, эффективных и вспомогательных инструментов для работы судебной системы.
Он призвал сектор ускорить создание электронных судов на основе доработки соответствующих политик и механизмов, развития цифровой инфраструктуры и платформ, создания цифровых данных и обеспечения бесперебойной связи и обмена ими для улучшения управления судами и их исполнительного потенциала, воспитания цифровых кадров и навыков, а также повышения осведомленности всех сотрудников судов об этих усилиях.
Премьер-министр также призвал как можно скорее представить на утверждение законодательного органа измененный Закон об организации народных судов и пересмотренный Гражданский процессуальный кодекс, заложив тем самым основу для судебной деятельности в режиме онлайн.
В то же время судебная деятельность должна быть доступна на портале Верховного народного суда и на сайтах народных судов всех уровней, а все народные суды должны соответствовать необходимым требованиям к оборудованию и персоналу для проведения судебных процессов в режиме онлайн.
С начала 2022 года народные суды совместно с органами прокуратуры провели около 20 000 судебных процессов в режиме онлайн, что позволило сэкономить почти 100 млрд донгов (4,16 млн долларов США).
Судебный сектор продолжает внедрять инновации, внедряя искусственный интеллект и виртуальных помощников для поддержки судей. С помощью этих инструментов был обработан значительный объем запросов, который на сегодняшний день превысил 5,7 миллиона. Кроме того, Национальный портал государственных услуг предоставляет многочисленные юридические онлайн-услуги для населения, на котором доступно более 1,4 миллиона судебных решений.