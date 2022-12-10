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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился c председателем Палаты депутатов Люксембурга
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свою радость в связи с визитом в Люксембург в контексте того, что две страны с нетерпением ждут 50-летия установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.), и поблагодарил за уважительный и внимательный прием, оказанный руководством Люксембурга для высокопоставленной делегации правительства Вьетнама,.
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам придает большое значение важной роли и положению Люксембурга в Европейском союзе (ЕС), в то же время подчеркнув стремление к дальнейшему укреплению всестороннего партнерства и сотрудничества между двумя странами, включая сотрудничество между двумя законодательными органами.
Председатель Палаты депутатов Люксембурга расценил визит премьер-министра Фам Минь Тьиня как важную веху для двух сторон в продвижении всестороннего сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
Председатель Фернан Этген выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в области предотвращения эпидемий, социально-экономического развития и восстановления, международных отношений, особенно в успешном завершении роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2020-2021 гг., желая тесно сотрудничать с Вьетнамом для укрепления многостороннего сотрудничества и многосторонней системы, основанной на правилах.
Обе стороны выразили удовлетворение хорошим развитием двусторонних отношений и договорились укреплять обмен делегациями на всех уровнях и между двумя законодательными органами, а также тесно координировать свои действия на межпарламентских форумах региона и мира, таких как Межпарламентский союз (МПС), Евразийское парламентское партнерство (АСЭП) и Парламентская ассамблея франкоязычных стран (АПФ), совместно продвигая усилия по поддержанию мира и безопасности на международном уровне, реализовывать Цели устойчивого развития и реагировать на глобальные вызовы.
Пользуясь этим случаем, премьер-министр Фам Минь Тьинь почтительно передал приглашение от председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ пригласить председателя Палаты депутатов Люксембурга посетить Вьетнам в 2023 году; в то же время он предложил Палате депутатов Люксембурга в ближайшее время создать Ассоциацию дружбы Люксембург-Вьетнам и Парламентскую группу дружбы Люксембург-Вьетнам.
Обе стороны договорились продолжать углублять экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также расширять сотрудничество в потенциальных областях, таких как «зеленые» финансы и реагирование на изменение климата.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Палату депутатов Люксембурга координировать свои действия в продвижении других государств-членов ЕС к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) и поддержать Европейскую комиссию (ЕК) в скором снятии «желтой карточки» для вьетнамских морепродуктов, поддержать Вьетнам в создании международного финансового центра и в то же время содействовать сотрудничеству в области цифровой трансформации, «зеленого перехода», реагирования на изменение климата и финансов, банка и логистики.
Со своей стороны, спикер парламента Люксембурга подтвердил, что Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и EVIPA являются важными движущими силами для развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между двумя сторонами, высоко оценил усилия Вьетнама по преобразованию устойчивого рыболовства, приветствовали скорейшее создание стратегического партнерства в области «зеленых» финансов между двумя странами для содействия зеленому переходу и устойчивому развитию.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что вьетнамская община в Люксембурге является важным мостом в отношениях между двумя странами, попросив Палату депутатов Люксембурга продолжать создавать благоприятные условия для успешной интеграции вьетнамской общины в Люксембурге.
Что касается вопроса Восточного моря, премьер-министр Фам Минь Тьинь разделил последовательную позицию Вьетнама и попросил Палату депутатов Люксембурга поддержать урегулирование споров мирными средствами и содействовать сторонам в полном объеме, серьезно вести переговоры и разработать содержательный и эффективный COC в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982 г.