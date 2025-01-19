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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины в Чехии

18 января вечером (по местному времени), в рамках своего официального визита в Чехию, премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга Ле Тхи Бить Чан и высокопоставленная делегация Вьетнама встретились с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в европейскойм стране.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга Ле Тхи Бить Чан на групповом фото с сотрудниками посольства Вьетнама в Чехии 18 января вечером (по местному времени). Фото: ВИA
На встрече посол Вьетнама в Чехии Зыонг Хоай Нам сообщил, что за последнее время традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Чехией получили положительное развитие. В настоящее время Чешская Республика рассматривает Вьетнам как приоритетного партнера и ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Двусторонняя торговля росла очень быстро, удвоившись за пять лет, достигнув 2,9 млрд долларов США в 2023 году и 3,8 млрд долларов США в 2024 году, из которых Вьетнам экспортировал в Чехию продукции на 3,3 млрд долларов США. Чехия - первая страна в ЕС, ратифицировавшая Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).

По его словам, образование - очень перспективная сфера сотрудничества: все больше вьетнамских студентов приезжают учиться в Чехию, где европейские образовательные стандарты, но срок обучения в университете составляет всего три года, а стоимость обучения доступна.

У двух сторон также есть большие возможности для развития сотрудничества в сфере туризма, культуры и труда, особенно большим толчком станет решение правительства Вьетнама освободить от виз чешских граждан, въезжающих в страну Юго-Восточной Азии группами с туристическими целями, независимо от типа паспорта.

Вьетнамская община в Чехии в настоящее время насчитывает около 100 000 человек, это третья по численности община этнических меньшинств в Чехии и третья по численности вьетнамская община в Европе, отметил дипломат.

Хоанг Динь Тханг, член Президиума Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, председатель Союза вьетнамских ассоциаций в Европе, отметил, что вьетнамская община в Чехии считается трудолюбивой и усердной, активно способствующей развитию принимающей страны и двусторонних отношений, являясь одной из вьетнамских общин в мире с очень единой и регулируемой организацией.

Хоанг Динь Тханг и присутствовавшие на встрече люди высказали ряд рекомендаций и предложений, касающихся участия и организации фестиваля великого национальное единства за рубежом, восстановления вьетнамского гражданства и открытия прямого авиасообщения между Прагой и Ханоем.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свою радость по поводу постоянного роста и зрелости вьетнамской общины в Чехии, подтверждая ее положение и роль в принимающей стране, доказывая способность и интеллект вьетнамского народа, живущего и работающего в соответствии с законом. Многие люди стали богатыми, развивается и вьетнамский интеллектуальный контингент.

В частности, вьетнамская община в Чехии - первая вьетнамская община в мире, признанная странами в качестве группы меньшинства, сказал он, и это благодаря усилиям политической системы под руководством партии, дипломатических представительств и общины.

Премьер-министр отметил, что этот визит призван поднять отношения между двумя странами на новый уровень и положить начало году празднования 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами (1950-2025), а также способствовать развитию сотрудничества в области политики, дипломатии, торговли, инвестиций, культуры, образования, обороны, безопасности и обменов между людьми.

Он подчеркнул, что мир сильно изменился, но отношения между Вьетнамом и Чехией не пострадали, а давние традиции все больше укрепляются и упрочиваются.

Ожидается, что в ходе визита премьер-министр обратится к властям Чехии на всех уровнях с просьбой продолжать создавать более благоприятные условия для проживания, учебы, работы и дальнейшей интеграции вьетнамской общины в принимающее общество, максимально реализовать свои способности и внести вклад в развитие Чешской Республики и дружеских отношений между двумя странами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что партия и государство всегда заботятся о вьетнамской общине за рубежом и считают ее неотъемлемой частью блока великого национального единства. Институционализируя руководящие принципы партии, Вьетнам вносил и продолжает вносить изменения, дополнения и совершенствовать законы и правила, касающиеся гражданства, идентификации, земли и жилья, чтобы обеспечить законные права и интересы вьетнамского народа за рубежом.

В новых условиях, по словам лидера, необходимо изменить подход к ведению дел, чтобы максимально использовать потенциал, пространство для развития, различный потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества в отношениях между двумя странами. Наряду с продвижением Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), необходимо ускорить ратификацию Соглашения о продвижении инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), проводить соответствующую визовую политику, трудовую политику и регулирование гражданства, а также развивать транспортное сообщение.

Отвечая на предложения и рекомендации участников, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что правительство сообщит и предложит компетентным органам внести изменения и дополнения в Закон о вьетнамском гражданстве; обсудит с Отечественным фронтом Вьетнама рекомендации по организации фестиваля великого национального единства; поручит агентствам и подразделениям развивать авиационное сообщение между Вьетнамом и Чехией, включая изучение форм стыковочных рейсов.

Он обратился к посольству с просьбой внимательно следить за правильной и своевременной ситуацией, консультировать партию и государство, предлагать четких людей, четкие задачи, четкое время, четкие обязанности и четкий продукт; тем самым внося свой вклад в развитие отношений между двумя странами, которые имеют 75-летнюю традицию с основными ценностями, которые все больше развиваются хорошо.

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