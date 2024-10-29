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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ

28 октября (по местному времени) в Абу-Даби премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и заместителем правителя Абу-Даби Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном в рамках своего официального визита в ближневосточную страну.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заместителем правителя Абу-Даби Тахнуном бен Заедом Аль Нахайяном в Абу-Даби 28 октября. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил важную роль советника по национальной безопасности в поддержании безопасности, обеспечении общественного порядка и содействии развитию, инновациям и процветанию в ОАЭ, особенно в эмирате Абу-Даби.

Вьетнам приветствует и готов создать благоприятные условия для инвесторов из ОАЭ и Абу-Даби в частности, сказал он, пожелав, чтобы Заид Аль Нахайян поощрил корпорации и инвестиционные фонды ОАЭ рассмотреть возможность инвестирования в масштабные проекты в секторах, где ОАЭ имеют сильные стороны, таких как энергетика, возобновляемые источники энергии, нефть и газ, логистика и производство материалов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в области высоких технологий и информационных технологий.

Он также предложил развивать сотрудничество в сфере безопасности; изучить возможность расширения сотрудничества в области технологий и науки в целях предотвращения преступности; развивать сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и обмениваться информацией о преступной деятельности.

Заид Аль Нахайян отметил важность официального визита вьетнамского лидера в ОАЭ, подтвердив, что руководство ОАЭ ценит двустороннее сотрудничество и надеется, что обе стороны продолжат его развивать, чтобы в ближайшем будущем реализовать проекты сотрудничества в новых областях.

Как председатель совета директоров компании G42 Group, специализирующейся на искусственном интеллекте и облачных вычислениях, Заид Аль Нахайян выразил желание инвестировать во Вьетнам, чтобы способствовать применению технологических решений в различных областях и развитию цифровых услуг в стране Юго-Восточной Азии.

ВИА/ИЖВ

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