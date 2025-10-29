НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с руководителями Брунея-Даруссалама, Малайзии и Тимора-Лешти
Во время встречи с султаном Хаджи Хассаналом Болкиахом Премьер-министр Фам Минь Тьинь с уважением передал тёплые приветы Генерального секретаря То Лама, Президента государства Лыонг Кыонга и Председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Мана султану Брунея-Даруссалама.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что соответствующие министерства и ведомства Вьетнама будут активно взаимодействовать с брунейской стороной для всесторонней подготовки предстоящего визита султана и королевы во Вьетнам, чтобы визит принёс хорошие и практические результаты.
Султан Хаджи Хассанал Болкиах с удовлетворением отметил, что отношения между Вьетнамом и Брунеем-Даруссаламом продолжают успешно развиваться. Оценивая потенциал укрепления сотрудничества, султан подчеркнул, что между двумя странами остаётся значительный резерв взаимодействия, особенно в таких областях, как нефтегаз, рыбные продукты, туризм, а также создание совместных предприятий по переработке халяльной продукции во Вьетнаме.
Что касается направлений двустороннего сотрудничества, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил высокий уровень взаимодополняемости двух экономик и предложил Брунею-Даруссаламу и далее создавать благоприятные условия для вьетнамских предприятий, развивающих взаимовыгодный бизнес во всех областях, предоставлять дополнительные лицензии на промысел рыбных продуктов в брунейских водах, а также содействовать Вьетнаму в сертификации и производстве халяльных продуктов, используя богатую и разнообразную сырьевую базу страны.
По этому случаю обе стороны договорились эффективно реализовать Программу действий по выполнению Всеобъемлющего партнёрства Вьетнама и Брунея-Даруссалама на 2023–2027 годы, активизировать контакты и обмены на всех уровнях, а также расширять межчеловеческие связи, чтобы придать новый импульс и углубить двусторонние отношения.
Рад встрече с Премьер-министром Анваром Ибрахимом после официального визита в Малайзию во время 46-го Саммита АСЕАН (в мае 2025 года), Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил значительный прогресс в экономическом взаимодействии: двусторонний товарооборот по состоянию на сентябрь 2025 года превысил 12 млрд долларов США, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Премьер-министр Анвар Ибрахим поддержал предложение Премьер-министра Фам Минь Тьиня о скорейшем подписании документа о сотрудничестве в области развития халяльной индустрии и подтвердил готовность Малайзии помочь Вьетнаму в организации мероприятий по продвижению вьетнамской сельскохозяйственной продукции на малайзийском рынке.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум странам продолжить укреплять сотрудничество в сфере обороны на основе эффективной реализации Меморандума о двустороннем оборонном сотрудничестве, подписанного в декабре 2023 года.
Он также выразил пожелание, чтобы стороны в ближайшее время заключили соглашения о сотрудничестве в областях безопасности, образования и авиации, а также расширили взаимодействие в сферах цифровой и зелёной экономики, науки и технологий, инноваций, умного сельского хозяйства, электронного правительства, кибербезопасности и подготовки кадров в области искусственного интеллекта (ИИ).
Анвар Ибрахим согласился с необходимостью создания механизма консультаций и управления морскими вопросами, а также координации с другими странами АСЕАН по практическому морскому сотрудничеству и рыболовству. Он приветствовал усилия Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и выразил готовность к тесному взаимодействию с целью снятия «жёлтой карточки» ЕС.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Малайзию с успешным проведением 47-го Саммита АСЕАН, подчеркнув центральную роль АСЕАН в решении региональных вопросов, сохранении внутреннего единства и вкладе в обеспечение мира, безопасности и развития в регионе.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам будет продолжать сопровождать и оказывать всестороннюю поддержку Тимору-Лешти, делясь опытом для его эффективного участия и позитивного вклада в деятельность Сообщества АСЕАН.
Он отметил, что дружественные и партнёрские отношения между Вьетнамом и Тимором-Лешти за последнее время развиваются позитивно, особенно в таких областях, как экономика и торговля, сельское хозяйство, телекоммуникации и образование.
Стороны договорились активизировать обмен делегациями всех уровней, эффективно реализовывать подписанные соглашения о сотрудничестве и расширять взаимодействие в таких перспективных сферах, как зелёная и цифровая экономика, чистая энергетика, инновации и ИИ.
Лидеры двух стран подтвердили намерение углублять двусторонние отношения, продвигать взаимные визиты на высшем и других уровнях, в ближайшее время провести первое заседание Совместного комитета Вьетнам – Тимор-Лешти на уровне министров иностранных дел, эффективно выполнять достигнутые договорённости, развивать потенциал экономического сотрудничества, в частности в области торговли и инвестиций, а также создавать благоприятные условия для бизнеса и деятельности предприятий обеих стран на рынках друг друга. Стороны также договорились расширять сотрудничество в областях культуры, туризма и образования, активно продвигая межчеловеческие контакты и укрепляя многоплановое партнёрство.
Обсуждая международные и региональные вопросы, стороны договорились продолжать тесную координацию и взаимную поддержку на многосторонних площадках. Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам намерен и далее поддерживать Тимор-Лешти в эффективном участии в деятельности АСЕАН, выразил надежду, что Тимор-Лешти, как государство — участник Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) и 11-й член АСЕАН, будет продолжать поддерживать общую позицию АСЕАН по вопросам Восточного моря и совместно стремиться к принятию действительно эффективного, практического и соответствующего международному праву, особенно ЮНКЛОС 1982 года, Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC), способствующего превращению Восточного моря в акваторию мира, стабильности, сотрудничества и развития.