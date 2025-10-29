Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с руководителями Брунея-Даруссалама, Малайзии и Тимора-Лешти

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Фото: ВИА

Во время встречи с султаном Хаджи Хассаналом Болкиахом Премьер-министр Фам Минь Тьинь с уважением передал тёплые приветы Генерального секретаря То Лама, Президента государства Лыонг Кыонга и Председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Мана султану Брунея-Даруссалама.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что соответствующие министерства и ведомства Вьетнама будут активно взаимодействовать с брунейской стороной для всесторонней подготовки предстоящего визита султана и королевы во Вьетнам, чтобы визит принёс хорошие и практические результаты.



Султан Хаджи Хассанал Болкиах с удовлетворением отметил, что отношения между Вьетнамом и Брунеем-Даруссаламом продолжают успешно развиваться. Оценивая потенциал укрепления сотрудничества, султан подчеркнул, что между двумя странами остаётся значительный резерв взаимодействия, особенно в таких областях, как нефтегаз, рыбные продукты, туризм, а также создание совместных предприятий по переработке халяльной продукции во Вьетнаме.



Что касается направлений двустороннего сотрудничества, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил высокий уровень взаимодополняемости двух экономик и предложил Брунею-Даруссаламу и далее создавать благоприятные условия для вьетнамских предприятий, развивающих взаимовыгодный бизнес во всех областях, предоставлять дополнительные лицензии на промысел рыбных продуктов в брунейских водах, а также содействовать Вьетнаму в сертификации и производстве халяльных продуктов, используя богатую и разнообразную сырьевую базу страны.



По этому случаю обе стороны договорились эффективно реализовать Программу действий по выполнению Всеобъемлющего партнёрства Вьетнама и Брунея-Даруссалама на 2023–2027 годы, активизировать контакты и обмены на всех уровнях, а также расширять межчеловеческие связи, чтобы придать новый импульс и углубить двусторонние отношения.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрахимом, председателем АСЕАН в 2025 году. Фото: ВИА



Рад встрече с Премьер-министром Анваром Ибрахимом после официального визита в Малайзию во время 46-го Саммита АСЕАН (в мае 2025 года), Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил значительный прогресс в экономическом взаимодействии: двусторонний товарооборот по состоянию на сентябрь 2025 года превысил 12 млрд долларов США, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Премьер-министр Анвар Ибрахим поддержал предложение Премьер-министра Фам Минь Тьиня о скорейшем подписании документа о сотрудничестве в области развития халяльной индустрии и подтвердил готовность Малайзии помочь Вьетнаму в организации мероприятий по продвижению вьетнамской сельскохозяйственной продукции на малайзийском рынке.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум странам продолжить укреплять сотрудничество в сфере обороны на основе эффективной реализации Меморандума о двустороннем оборонном сотрудничестве, подписанного в декабре 2023 года.



Он также выразил пожелание, чтобы стороны в ближайшее время заключили соглашения о сотрудничестве в областях безопасности, образования и авиации, а также расширили взаимодействие в сферах цифровой и зелёной экономики, науки и технологий, инноваций, умного сельского хозяйства, электронного правительства, кибербезопасности и подготовки кадров в области искусственного интеллекта (ИИ).



Анвар Ибрахим согласился с необходимостью создания механизма консультаций и управления морскими вопросами, а также координации с другими странами АСЕАН по практическому морскому сотрудничеству и рыболовству. Он приветствовал усилия Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и выразил готовность к тесному взаимодействию с целью снятия «жёлтой карточки» ЕС.



Во время встречи с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрахимом стороны высоко оценили усилия соответствующих министерств и ведомств двух стран по оперативному продвижению сфер сотрудничества, что способствует углублению и практическому наполнению Стратегического партнёрства Вьетнама и Малайзии, при этом экономическое сотрудничество остаётся ключевым направлением двусторонних отношений в предстоящий период.

