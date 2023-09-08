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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Островов Кука Марком Брауном
В ближайшее время обе стороны направят своих представителей для участия в международных конференциях, проводимых в каждой стране, таких как Международный форум по рыболовству на острове Кука (декабрь 2023 г.) и Международный форум по рису во Вьетнаме (ожидается в конце 2023 г.).
Премьер-министр Марк Браун выразил восхищение моделью развития и достижениями Вьетнама и пожелал поделиться опытом социально-экономического развития, а также региональной и международной интеграции, он подтвердил, что готов создать условия для вьетнамских инвестиций в такие потенциальные области, как туризм и морепродукты, что вскоре обсудит и проведет переговоры с вьетнамской стороной по Соглашению о сотрудничестве в торговле рисом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы обе стороны и дальше продвигали связьность и взаимодополняемость двух экономик, сосредоточились на продвижении потенциальных областей сотрудничества, таких как сельское хозяйство, аквакультура, швейная промышленность...; рассмотрели расширение сотрудничества в новых областях, таких как цифровая экономика, экономика замкнутого цикла, зеленая экономика, инновации...
Премьер-министры двух стран договорились усилить координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах. Премьер-министр Марк Браун подтвердил, что в качестве нынешнего председателя Форума тихоокеанских островов (PIF) он готов поддерживать Вьетнам и стать мостом, соединяющим Вьетнам со странами южной части Тихого океана.
Премьер-министр Марк Браун почтительно поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за приглашение посетить Вьетнам и подтвердил, что вскоре совершит этот визит.