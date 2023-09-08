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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Островов Кука Марком Брауном

По словам спецкора ВИА, 7 сентября в рамках 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним встреч в Джакарте (Индонезия) премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с премьер-министром Островов Кука Марком Брауном. На встрече Фам Минь Тьинь и Марк Браун в очередной раз высоко оценили подписание 26 апреля 2022 года Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений, открывающего широкие возможности для сотрудничества в потенциальных областях. Лидеры двух стран считали, что при наличии политической решимости и доверия отношения двух стран будут развиваться сильнее, особенно в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, рыболовства, туризма, реагирования на изменение климата и повышение уровня моря.

В ближайшее время обе стороны направят своих представителей для участия в международных конференциях, проводимых в каждой стране, таких как Международный форум по рыболовству на острове Кука (декабрь 2023 г.) и Международный форум по рису во Вьетнаме (ожидается в конце 2023 г.).

Премьер-министр Марк Браун выразил восхищение моделью развития и достижениями Вьетнама и пожелал поделиться опытом социально-экономического развития, а также региональной и международной интеграции, он подтвердил, что готов создать условия для вьетнамских инвестиций в такие потенциальные области, как туризм и морепродукты, что вскоре обсудит и проведет переговоры с вьетнамской стороной по Соглашению о сотрудничестве в торговле рисом.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы обе стороны и дальше продвигали связьность и взаимодополняемость двух экономик, сосредоточились на продвижении потенциальных областей сотрудничества, таких как сельское хозяйство, аквакультура, швейная промышленность...; рассмотрели расширение сотрудничества в новых областях, таких как цифровая экономика, экономика замкнутого цикла, зеленая экономика, инновации...

Премьер-министры двух стран договорились усилить координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах. Премьер-министр Марк Браун подтвердил, что в качестве нынешнего председателя Форума тихоокеанских островов (PIF) он готов поддерживать Вьетнам и стать мостом, соединяющим Вьетнам со странами южной части Тихого океана.

Премьер-министр Марк Браун почтительно поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за приглашение посетить Вьетнам и подтвердил, что вскоре совершит этот визит.

ИЖВ/ВИА

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