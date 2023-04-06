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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипандоне
Рабочая встреча была направлена на рассмотрение, оценку и обзор реализации соглашения между Политбюро Коммунистической партии Вьетнама и Народно-революционной партией Лаоса. Таким образом, рассматривались достигнутые и недостигнутые результаты, вопросы, которые необходимо продвигать или извлекать опыт, механизмы сотрудничества и реализации в духе «гармония интересов и разделение рисков».
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Лаос с успешной организацией 4-го саммита Международной комиссии по реке Меконг, что способствовало повышению роли и положения Лаоса в регионе. Он также поздравил партию, государство и народ Лаоса с достижениями, полученными за последние годы, и выразил уверенность под разумным руководством Народно-революционной партии Лаоса, решительным руководством правительства Лаоса во главе с премьер-министром Сонексаем Сипандоне, лаосский народ преодолеет трудности и успешно осуществит резолюцию 11-го Национального партийного съезда и 9-й пятилетний план социально-экономического развития, направленный на построение независимого и самодостаточного Лаоса с обширной международной интеграцией, становясь все более и более благополучным.
Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне был рад снова встретиться с премьер-министром Фам Минь Тьинем после официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Лаос (январь 2023 г.); поблагодарил премьер-министра за участие и вклад в успех саммита; выразил благодарность за прозрачную помощь и поддержку Вьетнама Лаосу в прошлой борьбе за национальную независимость, а также в сегодняшнем деле строительства, защиты и развития страны.
Два премьер-министра были рады и высоко оценили хорошее развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом в различных областях между двумя странами за прошедшее время. Обе стороны обменялись многими делегациями на всех уровнях и каналах; продолжали содействовать эффективности механизмов двустороннего сотрудничества, особенно 45-го заседания Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии; успешно организовали сотни значимых мероприятий в рамках «Года дружбы и солидарности между Вьетнамом и Лаосом, Лаосом и Вьетнамом-2022» в обеих странах. В частности, торговое сотрудничество является ярким пятном: общий двусторонний товарооборот в 2022 году достиг более 1,7 млрд. долл. США, увеличившись более чем на 24% по сравнению с 2021 годом, превысив установленную цель (рост на 10-15%).
Стороны договорились приложить усилия для реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом на период 2021–2030 гг., Соглашения о двустороннем сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом на 2021–2023 гг., а также соглашений на высоком уровне и планов сотрудничества, подписанных в разных областях.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам готов поддержать Лаос в успешном выполнении международных обязательств в ближайшее время, включая роль председателя АСЕАН/AIPA в 2024 году.