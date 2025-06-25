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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Премьер-министром Кыргызстана
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил радость по случаю новой встречи с господином Касымалиевым после его официального визита во Вьетнам в марте 2025 года и подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение традиционной дружбе с Кыргызстаном.
По этому случаю Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал Письмо от имени Президента Вьетнама Лыонга Кыонга с приглашением Президенту Кыргызстана принять участие в Церемонии открытия Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, которая состоится в октябре 2025 года в Ханое.
Глава вьетнамского правительства отметил, что министерства и ведомства Вьетнама активно реализуют договорённости, достигнутые в ходе визита Премьер-министра Касымалиева. В связи с этим он предложил сторонам активизировать экономическое и торговое сотрудничество, а также развивать железнодорожное сообщение между двумя странами и, через него, с другими государствами Центральной Азии.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Кыргызстан за поддержку и предложил продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамских предприятий, осуществляющих инвестиционную и торговую деятельность в Кыргызстане, а также для стабильной жизни, интеграции и вклада вьетнамской общины в развитие двусторонних отношений.
В свою очередь, Премьер-министр Кыргызстана выразил тёплые чувства, вспоминая о своей официальной поездке во Вьетнам, и поблагодарил за торжественный и искренний приём со стороны руководства и народа Вьетнама.
Господин Касымалиев согласился с предложениями Премьер-министра Фам Минь Тьиня относительно укрепления двусторонних связей, в том числе создания в текущем году Межправительственной комиссии Кыргызстана и Вьетнама, подписания важных соглашений в сферах торговли, экономики и инвестиций, а также содействия вьетнамским компаниям в изучении рынка и поиске инвестиционных возможностей. Он также выразил поддержку развитию торгово-экономических связей между двумя странами.
С целью углубления сотрудничества Премьер-министр Кыргызстана пригласил Премьер-министра Фам Минь Тьиня и руководство Вьетнама с официальным визитом в Кыргызстан и выразил готовность принять делегации министров Вьетнама для предварительной проработки конкретных направлений сотрудничества перед визитами на высоком уровне.
Стороны договорились укреплять обмены и политический диалог на всех уровнях, особенно на высшем уровне, а также между правительствами, министерствами, ведомствами и регионами двух стран. Они подчеркнули важность эффективной реализации достигнутых договорённостей и согласились продолжать углублять всестороннее сотрудничество, укрепляя взаимопонимание между народами Вьетнама и Кыргызстана.